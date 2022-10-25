Сумую за тобою, – Міша Романова показала фото з коханим

32-річна співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова вперше показала фото з новим коханим. Однак не розсекретила, хто саме став її обранцем.

Артистка майже не говорить про особисте життя, рідко публікує романтичні фото. Міша Романова є однією з тих зірок, які тримають особисте якомога далі від сторонніх очей.

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Міша Романова показала фото з коханим

Однак днями зірка зробила виняток. В інстаграмі вона опублікувала фото, на якому зображена з коханим. Світлину Романова зробила в автомобілі. Бойфренд тримав руку та нозі Міші, а вона ніжно обіймала його за зап'ясток.

Сумую за тобою,

– з ніжністю підписала знімок Міша.



Міша Романова з коханим / Скриншот інстаграм-сторіс

Дівчина не розсекретила імені обранця. Також невідомо, де саме зроблена світлина, адже тривалий час Романова з сином мешкає в Німеччині. Вона також не розповідає, хто є батьком хлопчика.

Нагадаємо, влітку Міша розповідала, що її рідні перебувають в окупації в Херсоні. У вересні стало відомо, що там помер рідний тато Романової. Вона не мала змоги допомогти йому та попрощатися.

Зверніть увагу! До повномасштабної війни в Україні Міша Романова активно розвивала кар'єру в країні-агресорці. У грудні 2021 року, коли світ вже активно говорив про ймовірне вторгнення Росії на територію України, вона радо виступала на концерті "Жара Lite" для російського телеканалу "Жара".

Лише 27 лютого 2022 року Міша Романова стала на бік України й написала в інстаграмі: "На мою країну напала армія Путіна".