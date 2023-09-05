З мамою та бабусею: Міша Кацурін зворушливо підтримав Надю Дорофєєву на "Голосі країни"
Джерело:Міша Кацурін
Чоловік Наді Дорофєєвої мило підтримав співачку під час виходу нового сезону "Голосу країни". Зірка там виступає тренеркою. Міша Кацурін разом зі своєю мамою та бабусею дивився шоу та підтримував кохану.
3 вересня відбулася прем'єра шоу "Голос країни-13". Крім Дорофєєвої, тренерами на проєкті також є Артем Пивоваров, Юлія Саніна та Іван Клименко.
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Кацурін опублікував в інстаграм-сторіс фото з рідними. Вони разом дивилися перший випуск нового сезону "Голосу країни" та підтримували Дорофєєву.
Команда підтримки Наді Дорофєєвої на "Голосі країни" в обличчі мене, мами та бабусі,
– підписав знімок Михайло.
Міша Кацурін підтримав Дорофєєву / Фото з його інстаграм-сторіс
Він також опублікував фото Дорофєєвої в тренерському кріслі, додавши смайлик у вигляді сердечка. Схоже, чоловік співачки дуже пишається своєю коханою.
Кацурін показав Дорофєєву / Фото з його інстаграм-сторіс
Зазначимо, що перший випуск шоу вже відбувся. До команди Дорофєєвої приєдналися 25-річний військовий Юрій Городецький та Олександра Ліщук, родом із Маріуполя.
Українська співачка зараз перебуває у Польщі, де знімають "Голос країни". Дорофєєва показала серію кадрів з-за лаштунків. Виявилося, що Надя навіть встигла провести час з донькою Міші Кацуріна – 7-річною Сашею. Вони гуляли вулицями Варшави.
Кацурін не вперше підтримав Дорофєєву
Наприкінці серпня Надя Дорофєєва виступила на дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" у Києві. Зірку прийшов підтримати чоловік Міша Кацурін.
Під час виступу дружини він тримав свою доньку Сашу на плечах та разом з нею підспівував пісні Наді. Дівчинка, схоже, теж любить треки артистки, адже з задоволення підтанцьовувала у натовпі.