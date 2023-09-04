Два місяці тому співак випустив нову пісню про війну "Я солдат". 24 Канал з'ясував, де зараз переможець 8 сезону "Х-Фактора" та як змінилося його життя після проєкту.

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Михайло народився в 1998 році в місті Рудки на Львівщині. Освіту він здобув у Львівському коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу за професією кухар-кондитер. Майбутній співак навіть працював у суші-барі у Львові.

Співом Панчишин ніколи не займався професійно, проте музикою захоплювався з дитинства.



Михайло Панчишин з мамою / Фото з його інтаграму

Участь у шоу "Х-фактор"

У 2017 році він взяв участь в популярному талант-шоу "X-Фактор". Він потрапив в команду Дмитра Шурова.



Михайло Панчишин з Дмитром Шуровим / Фото з його інстаграму

У фіналі суперником Михайла був Юрко Юрченко, який здобув прихильність молоді в 1990-х роках. Однак юнаку вдалося переспівати його.

Панчишин став переможцем шоу завдяки голосуванню телеглядачів. Крім перемоги, він отримав 1 мільйон гривень, можливість записати пісню і зняти на неї кліп.

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Життя після шоу

Вже у 2018 році у Львові відбувся сольний концерт Михайла. Того ж року він випустив дебютний кліп на пісню "Вода крижана". Ще за рік запрем’єрив трек "Baby".

Згодом кілька років артист продовжував займатися сольною кар'єрою. Його життя урізноманітнилося після перемоги у проєкті, але згодом все змінила війна.

Участь у бойових діях

За словами музиканта, війна торкнулася його родини ще в 2014 році. На передовій на Донбасі служив його брат Петро.

У ніч на 24 лютого 2022 року Михайло ночував на музичній студії. О 4-й ночі приїхав його друг і сказав, що почалася війна. Не вагаючись, Панчишин з друзями і продюсером вступив до лав ЗСУ. Разом з побратимами він воював на Київщині (Ірпінь, Буча), а згодом на сході країни під Бахмутом.

Ми на околицях Києва як піхота служили – охороняли й тримали пости. І все одно, хотілося бути серед кращих – на передовій. І так зібралось нас 30 таких людей, ми написали рапорти: заберіть нас на фронт. Не хочуть. Минає ще місяць. Ми ходили й просили: хочемо по-справжньому воювати, ми хочемо на фронт. І тут на початку травня нас відправили в Бахмут,

– розповідав Михайло.

Нещодавно в інтерв'ю Панчишин розповів, що пережив справжнє пекло на Сході, на нульовій лінії фронту. П’ять днів вони були під постійним артобстрілом та жили в окопах. А на шостий день окупати прорвали фланги і взяли їхній взвод у кільце, бій тривав десь 14 годин. На щастя, Панчишин з деякими побратимами змогли звісти вирватися. Частина військових там загинула.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Панчишиним: відео

Там Михайло отримав поранення, три місяці був у лікарні, а тоді восени 2023 року його звільнили від участі в бойових діях.

Коли я вийшов з нашого підрозділу, мені наш командир сказав: “Ти своє на передку вибігав, зараз твоє завдання як автора і співака – зробити так, щоб нас і тих, хто вже не з нами, ніколи не забули. Нехай люди знають і пам’ятають про тих, хто віддав життя, захищаючи наш дім!",

– розповів Панчишин.

Чим зараз займається Панчишин

Сьогодні артист співає для військових у госпіталях, щоб підтримати побратимів та волонтерить, щоб допомогти бійцям на фронті.

У березні 2023 року відбувся його перший концерт після початку вторгнення. PTASHKIN написав альбом "Бойові бобри" про героїв цієї війни – військових.

У липні Панчишин випустив нову пісню "Я солдат". Кліп був відзнятий на одному з полігонів, де солдати проходять тактичні навчання. Там знімалися військові, які брали участь у бойових діях безпосередньо на “нулі”.

PTASHKIN – Я солдат: дивіться відео

Артист хоче і надалі розповідати світові про те що, воїни переживають на передовій. Тож, очікуємо від PTASHKIN нових прем’єр цього року.

Як змінився Михайло Панчишин / Фото з його інстаграму