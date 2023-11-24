Цього року від Росії на конкурсі краси виступала Маргарита Голубєва. Відомо, що учасниця активно спілкувалась з іншими конкурсантками, приходила до них з подарунками та розповідала про "величну" російську культуру.

Цікаво Ангеліна Усанова представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2023": яке місце вона посіла

Ангеліна Усанова розповіла про поведінку учасниці з Росії на "Міс Всесвіт 2023"

Українка розповіла, що представниця країни-агресорки практично ніяк з нею не взаємодіяла. Водночас Усанова згадала одну фразу, яку сказала їй Голубєва в перший день міжнародного конкурсу.

Вона не підходила, не розмовляла зі мною. Ніяких провокацій не було. Вона, як тільки мене побачила в перший день, сказала: "Я тут з миром". Я дала зрозуміти, що вдячна, що вона це сказала, але спілкування буде зайвим,

– зазначила Ангеліна.

Дівчина поділилась, що цьогоріч на конкурсі представниця від Росії не робила таких провокацій щодо українки, як торік. Адже на "Міс Всесвіт 2022" конкурсантка від Росії Анна Ліннікова намагалася стати біля українки Вікторії Апанасенко під час фотосесії. Однак, "подружитися" їй не вдалося.

Про взаємодію українки та росіянки на "Міс Всесвіт 2023"