"Міс Всесвіт-2023": хто став тріумфаторкою найпрестижнішого конкурсу краси

Уночі 19 листопада на конкурсі "Міс Всесвіт-2023" обрали переможницю. Хто отримав титул найкрасивішої та коштовну корону – дізнавайтесь нижче.

Вночі 19 листопада тогорічна переможниця Р'Бонні Габріель зі США коронувала свою наступницю. Титул "Міс Всесвіт-2023" отримала учасниця з Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

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Хто переміг на "Міс Всесвіт-2023"

Переможницею конкурсу цьогоріч стала 23-річна Шейнніс Паласіос з Нікарагуа. Вона є моделлю та ведучою ранкової програми на місцевому телебаченні. Цікаво, що загалом представниця від Нікарагуа вперше отримала корону на міжнародному конкурсі.



Переможниця з Нікарагуа / Фото з інстаграму конкурсу

Шейнніс народилася 31 травня 2000 року в Манагуа, Нікарагуа. Здобула освіту в Центральноамериканському університеті за фахом "масова комунікація". Певний час дівчина займалась волейболом.



Шейнніс Паласіос / Фото з інстаграму учасниці

Паласіос з дитинства брала участь у конкурсах краси та дуже часто отримувала призові місця. Зокрема, у 2016 році вона здобула титул "Юна міс Нікарагуа". Потім виступала від своєї країни на міжнародному рівні та увійшла в топ-10.

У 2020 році дівчина відзначилась на "Міс світу Нікарагуа 2020". Згодом стала однією з топ-40 на "Міс світу 2021".

Також у список найкращих п'яти конкурсанток, окрім Нікарагуа, увійшли представниці країн:

Таїланду;

Австралії;

Пуерто Рико;

Колумбії.

Що відомо про цьогорічний конкурс