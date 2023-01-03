Вікторія Апанасенко каже, що дорога з України на "Міс Всесвіт 2022" у Новому Орлеані стала для неї справжнім квестом. З Києва до Варшави вона добиралася під звуки вибухів, адже тієї ночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.

Читайте також Воїн Світла: "Міс Україна Всесвіт 2022" представила футуристичний костюм, з яким поїде у США

Українка через Польщу вирушила на "Міс Всесвіт 2022" у США

20 годин без сну, виїзд на Міс Всесвіт під звуки повітряної тривоги, вибухів, дронів-камікадзе та ракет. Але я доїхала до Польщі! Вдячна Польщі за теплий прийом та підтримку України,

– написала Вікторія Апанасенко.

"Міс Україна Всесвіт 2022" в аеропорту Варшави / Фото з інстаграму Вікторії

На конкурс краси у США "Міс Україна Всесвіт 2022" поїхала сама, а не з командою, як попередні представниці, тож на ній були 6 валіз з одягом, коробка та кофр. Вікторія каже, що перевезти все це через кордон і дотягти до аеропорту у Варшаві – це ще одне випробування на міцність.

Цікаво, що в моделі шість валіз з брендовим одягом, а перед вильотом вона сфотографувалася у жовтому спортивному костюмі та кросівках. Це попри те, що традиційне фото з аеропорту вважається першим виходом на "Міс Всесвіт" і публікується на платформах конкурсу.

Можливо мій лук в аеропорту не такий гламурний, як в інших дівчат, але для мене головним є лише наш прапор, який я міцно тримаю в руках – наш символ свободи, віри та сили, що є в серці кожного українця,

– наголосила "Міс Україна Всесвіт 2022".

Прапор "Міс України Всесвіт 2022" в аеропорту / Фото з інстаграму Вікторії

Нагадаємо, 2022 року команда національного конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" не проводила кастинг і грандіозне шоу, а віддала корону Вікторії Апанасенко, яка 2021-го поступилася перемогою Анні Неплях і взяла титул "І Віце-Міс Україна Всесвіт". Дівчина, до речі, з Чернігова, а на початку повномасштабної війни готувала для ЗСУ та пенсіонерів в одному зі столичних закладів. Вона досі надсилає адресну допомогу дітям, людям літнього віку та переселенцям.

На "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко їде попри те, що в Новому Орлеані буде представниця Росії Анна Ліннікова. Україна докладала максимум зусиль, щоб країну-окупанта дискваліфікували, але у США цю вимогу проігнорували. Відмовлятися від участі ми не стали, бо оргкомітет вважає, що "Міс Всесвіт" – міжнародна арена, де варто "закликати зупинити Росію і її жорстоку загарбницьку війну".

"Ми їдемо боротися не за красу, а за перемогу" – коментувала президентка конкурсу Анна Філімонова.