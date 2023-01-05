На конкурс красоты в США Виктория Апанасенко добиралась сама с шестью чемоданами через Польшу. Только в Варшаву она ехала 20 часов, а там села на самолет в Нью-Йорк. Однако в аэропорту Нового Орлеана "Мисс Украина Вселенная 2022" выглядела бодро и эффектно.

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Образы украинки на "Мисс Вселенная 2022" в США

В США Виктория Апанасенко сменила спортивный костюм на look от именитого украинского дизайнера Ивана Фролова. Она надела mom-джинсы и молочный свитшот c благотворительной коллекции FROLOV, на котором сине-желтое сердце вышито вручную. В таком образе и кроссовках модель продефилировала аэропортом с флагом.

Я благодарна Новому Орлеану за теплую встречу. Благодарю всех за поддержку Украины и за добрые слова. Я чувствую себя такой счастливой. Люди, вы великолепны,

– прокомментировала "Мисс Украина Вселенная 2022" по прилету.

В первый репетиционный день и для записи официальной видео-визитки Виктория сделала ставку на бренд J'amemme, хорошо известный в США благодаря Нью-Йоркским неделям моды. Она надела нежно-голубое макси платье в рубчик с фактурными рукавами, которые являются фишкой модного лейбла. Его стоимость на сайте – 380 евро, это почти 15 тысяч гривен.

Кстати говоря, в платье от J'amemme Джамала выходила на красную дорожку премии 45th Annual Kennedy Center Honors, когда приезжала в Вашингтон с официальным визитом. Тогда ее нежный look дополнял браслет из "Азовстали".

Напомним, главный конкурсный образ на "Мисс Вселенная 2022" Виктории Апанасенко создала дизайнер Леся Патока. Это футуристический костюм "Воин Света", символизирующий борьбу украинцев с тьмой и оберегающий. Дефилировать модель будет с мечом в руках, а тело ее будет якобы в доспехах.