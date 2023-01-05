На конкурс красоты в США Виктория Апанасенко добиралась сама с шестью чемоданами через Польшу. Только в Варшаву она ехала 20 часов, а там села на самолет в Нью-Йорк. Однако в аэропорту Нового Орлеана "Мисс Украина Вселенная 2022" выглядела бодро и эффектно.
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Образы украинки на "Мисс Вселенная 2022" в США
В США Виктория Апанасенко сменила спортивный костюм на look от именитого украинского дизайнера Ивана Фролова. Она надела mom-джинсы и молочный свитшот c благотворительной коллекции FROLOV, на котором сине-желтое сердце вышито вручную. В таком образе и кроссовках модель продефилировала аэропортом с флагом.
Я благодарна Новому Орлеану за теплую встречу. Благодарю всех за поддержку Украины и за добрые слова. Я чувствую себя такой счастливой. Люди, вы великолепны,
– прокомментировала "Мисс Украина Вселенная 2022" по прилету.
В первый репетиционный день и для записи официальной видео-визитки Виктория сделала ставку на бренд J'amemme, хорошо известный в США благодаря Нью-Йоркским неделям моды. Она надела нежно-голубое макси платье в рубчик с фактурными рукавами, которые являются фишкой модного лейбла. Его стоимость на сайте – 380 евро, это почти 15 тысяч гривен.
Напомним, главный конкурсный образ на "Мисс Вселенная 2022" Виктории Апанасенко создала дизайнер Леся Патока. Это футуристический костюм "Воин Света", символизирующий борьбу украинцев с тьмой и оберегающий. Дефилировать модель будет с мечом в руках, а тело ее будет якобы в доспехах.