З сапфірами та діамантами: скільки коштує корона "Міс Всесвіт 2022"

У ніч з 14 на 15 січня в США обрали "Міс Всесвіт 2022". Нею стала американка Р'Бонні Габріель. Найчарівніша дівчина отримала розкішну корону з сапфірами та діамантами. Яка її вартість – дізнайтеся далі.

Конкурс краси "Міс Всесвіт 2022" відбувся в New Orleans Morial Convention Center. Переможницею стала Р'Бонні Габріель. Вона є сьомою американкою, як перемогла в цьому конкурсі.

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Скільки коштує корона "Міс Всесвіт 2022"

Цього року корону переможниці інкрустували синіми сапфірами грушоподібної форми та діамантами. Від основи корони підіймаються "хвилі", які відображають "імпульс змін" у світі. Глибокий синій колір символізує, що добро може бути досягнуте невпинними зусиллями та надією на світле майбутнє. Прикраса отримала назву "Сила добра".

Корону прикрашають:

993 діаманти;

сапфір вагою 110,83 карата;

білий діамант вагою 48,24 карата;

у верхній частині – сапфір королівського синього кольору вагою 45,14 карати.

Вартість такої корони складає 5,58 мільйона доларів. Її створила швейцарська компанія високого ювелірного мистецтва Mouawad.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Зверніть увагу! Цього року конкурс "Міс Всесвіт" розкритикували через участь у ньому росіянки. Анна Ліннкова мовчала про війну, постійно провокувала українку. А в день теракту в Дніпрі, коли у багатоповерхівку влучила російська ракета, росіянка проявила верх цинізму – дефілювала у сукні кривавого кольору.