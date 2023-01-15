"Порадувала себе": росіянка побігла купувати айфон після поразки на "Міс Всесвіт 2022"

Росіянка Анна Ліннікова взяла участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2022", приїхавши до "загниваючого Заходу". Та після його завершення пішла купувати новий iPhone, бо не може собі цього дозволити вдома.

Попри критику в мережі та заклики про дискваліфікацію, росіянці Анні Лінніковій дозволили взяти участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2022". Вона не змогла пройти до фіналу та не отримала жодної з додаткових нагород.

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Росіянка пішла купувати айфон після конкурсу

Після завершення конкурсу Анна Ліннікова опублікувала інстаграм-сторіз про те, що "зробила все можливе, щоб увійти до топ-16". Та показала новенький ґаджет – схоже, саме для цього вона приїхала до "загниваючого Заходу".

Приємно порадувала себе після конкурсу новим iPhone. Побачила якість фото, відео і захотіла собі цей телефон,

– написала росіянка.



Росіянка купила айфон / Фото з інстаграм-сторіз

, що Apple покинула російський ринок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та окрім цього, оператори мобільного зв'язку в Росії залишилися без сучасних функцій VoLTE та VoWiFi для iPhone 14, бо Apple заборонила їх. Це означає, що росіяни, які користуватимуться iPhone 14, не матимуть високоякісного передавання голосу, а щоб роздати інтернет зі смартфона, доведеться налаштовувати все вручну. Тому незрозуміло, як Ліннікова користуватиметься айфоном удома.

Анна Ліннікова також написала, що "багато що зрозуміла про конкурс" та "відвідала Америку". Зрозуміло, адже для росіянина сьогодні – це справжнє досягнення. Зараз вона планує подорож по США, мабуть, доки не завершиться термін візи.



Ліннікова про конкурс / Фото з інстаграм-сторіз

Ліннікова про конкурс / Фото з інстаграм-сторіз

Що про це пишуть українці

У мережі активно обговорюють "досягнення" росіянки у США. Українці не приховують негативного ставлення до Ліннікової на тлі її мовчазної підтримки війни.

"Це останнє, що вона може собі дозволити";

"Я б порадила їй не знімати цю свою г*внолєнту. Цікаво, отримала б п*зди одразу за рогом, чи встигла б перейти на протилежну сторону вулиці?";

"Коли ракети падали на будинок у Дніпрі, вона виступала від імені Росії";

"Фу, яка мерзотність";

"Чому її взагалі допустили?";

"Яка країна, така і міс";

"Нехай подорожує по своїх болотах. А потім прилетить на рашку і буде п*здіти, як на западі ху***а, в нас найкраще";

"Нотації про "загнівающий запад" тільки після перетину кордону назад, до болота".

На новенький айфон Ліннікової відреагував шоумен Анатолій Анатоліч. "Як можна бути такою тупою? У неї 3 сторіз після конкурсу. Дві про те, що воно купило айфон".



Анатоліч про Ліннікову у США / Фото з інстаграм-сторіз