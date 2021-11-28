"Міс Всесвіт" 2021: Анна Неплях прибула в Тель-Авів для участі в конкурсі
Джерело:інстаграм "Міс Україна Всесвіт"
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анна Неплях прилетіла в Тель-Авів, де обиратимуть "Міс Всесвіт". Дівчина зробила промовисті фото в аеропорту.
Конкурс розпочнеться вже в грудні, тому дівчина відправилася в Ізраїль, де готуватиметься представляти Україну.
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Фото "Міс Україна Всесвіт" Анни Неплях
Красуня сфотографувалася в аеропорту з великим українським прапором. На обличчі Анни сяяла усмішка. Вона щаслива й водночас схвильована, адже попереду найвідповідальніший етап конкурс – представлення України на світовому рівні.
Для перельоту красуня обрала яскравий костюм насиченого жовтого кольору, що складався з вкороченої кофти з довгими рукавами й штанів. Поєднала вбрання з чорними туфлями-човниками на підборах.
Волосся Анна вклала рівно. На обличчі зробила бездоганний макіяж з акцентом на очах, які підкреслила темними коричневими тінями, та нюдовою помадою на губах.
Анна Неплях у Тель-Авіві / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"
Анна Неплях у Тель-Авіві / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"