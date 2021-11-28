Конкурс начнется уже в декабре, потому девушка отправилась в Израиль, где будет готовиться представлять Украину.

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Фото "Мисс Украина Вселенная" Анны Неплях

Красавица сфотографировалась в аэропорту с большим украинским флагом. На лице Анны сияла улыбка. Она счастлива и одновременно взволнована, ведь впереди самый ответственный этап конкурса – представление Украины на мировом уровне.

Для перелета красавица выбрала яркий костюм насыщенного желтого цвета, состоявший из укороченной кофты с длинными рукавами и брюк. Соединила наряд с черными туфлями-челноками на каблуке.

Волосы Анна уложила ровно. На лице сделала безупречный макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула темными коричневыми тенями, и нюдовой помадой на губах.



Анна Неплях в Тель-Авиве / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная"



Анна Неплях в Тель-Авиве / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная"

Добавим, победительница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Александра Яремчук уже прибыла в Пуэрто-Рико, где будет бороться за звание "Мисс Мира". Конкурс состоится 17 декабря. 22-летняя Александра из города Калиновка, что в Винницкой области активно готовится к соревнованию международного уровня.