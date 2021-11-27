Українська красуня готується до конкурсу "Міс світ", який пройде в грудні. Олександра публікує фото в інстаграмі, адже чимало шанувальників слідкують за її підготовкою.

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Олександра Яремчук у вишиванці

На сонячному острові дівчина зробила декілька яскравих кадрів, одягнувши вишивану сукню від української дизайнерки Юлії Магдич. Вбрання було насиченого синього кольору з яскравою жовтою і рожевою вишивками. Краї спідниці та верху сукні були оздоблені неоновою малиновою тканиною.

Розкішне волосся Олександра вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж з нюдовим блиском на губах.



Олександра Яремчук у вишиваній сукні / Фото з інстаграму Олександри Яремчук



Олександра Яремчук у вишиваній сукні / Фото з інстаграму Олександри Яремчук

Зазначимо, нещодавно сукню від української дизайнерки зі Львова – Юлії Магдич одягала мати Ілона Маска – Мей Маск. У розкішному вишитому вбранні мама найбагатшої людини світу з'явилася в Катарі, де відбувалася щорічна премія Fashion Trust Arabia, на якій нагородили найкращих дизайнерів зі Сходу.