Конкурс розпочнеться вже в грудні, тому дівчина відправилася в Ізраїль, де готуватиметься представляти Україну.

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Фото "Міс Україна Всесвіт" Анни Неплях

Красуня сфотографувалася в аеропорту з великим українським прапором. На обличчі Анни сяяла усмішка. Вона щаслива й водночас схвильована, адже попереду найвідповідальніший етап конкурс – представлення України на світовому рівні.

Для перельоту красуня обрала яскравий костюм насиченого жовтого кольору, що складався з вкороченої кофти з довгими рукавами й штанів. Поєднала вбрання з чорними туфлями-човниками на підборах.

Волосся Анна вклала рівно. На обличчі зробила бездоганний макіяж з акцентом на очах, які підкреслила темними коричневими тінями, та нюдовою помадою на губах.



Анна Неплях у Тель-Авіві / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"



Анна Неплях у Тель-Авіві / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"

Додамо, переможниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Олександра Яремчук вже прибула в Пуерто-Рико, де боротиметься за звання "Міс Світу". Конкурс відбудеться 17 грудня. 22-річна Олександра з міста Калинівка, що на Вінниччині, активно готується до змагання міжнародного рівня.