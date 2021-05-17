"Міс Україна" прокоментувала поразку на конкурсі "Міс Всесвіт-2020"

У неділю, 16 травня, в Маямі назвали володарку титулу "Міс Всесвіт-2020". Нею стала учасниця з Мексики – Андреа Мезі. "Міс Україна" Єлизавета Ястремська відреагувала на поразку та прокоментувала фінал конкурсу краси.

Українка Єлизавета Ястремська не зуміла вибороти перемогу на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2020". Вона спромоглася ввійти до числа 21 найкращої конкурсантки, однак і цей результат вважає великим досягненням.

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"Міс Україна" прокоментувала поразку на "Міс Всесвіт-2020"

"Міс Україна" заявила, що участь в масштабному конкурсі краси стала однією з найяскравіших подій в її житті. Вона вкотре подякувала Батьківщині за довіру, неймовірну підтримку, любов і безцінний досвід.

Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі у світі. Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене – бути визнаною тобою, Україно,

– зізналася Єлизавета Ястремська.

Додамо, вона щиро рада за переможницю "Міс Всесвіт-2020" Андреа Мезі. Українська королева краси від душі привітала мексиканку, за яку вболівала, так само як і за дівчат, що отримали призові місця.

У коментарі "ТСН" Єлизавета Ястремська зізналася, що дівчата, які не ввійшли до числа 20 найкращих, залили сльозами гримерку. "Міс Південна Африка" ридала так, що її заспокоювали всі конкурентки. Наша красуня все ж стримала сльози.

Я не плакала, але перші пів години не могла повірити в це. Стало темно в очах,

– зізналася "Міс Україна".