"Міс Україна Всесвіт" провів ребрендинг: як тепер називається конкурс краси

"Міс Україна Всесвіт" вирішив провести ребрендинг. Керівництво конкурсу краси прийняло таке рішення для того, щоб у людей не було асоціацій з іншим конкурсом краси - "Міс Україна".

Раніше в мережі закликали його бойкотувати через учасниць та питання до організації дійства. Тож "Міс Україна Всесвіт" змінив назву на "Міс Всесвіт Україна", щоб його не плутали з "Міс Україна", до якого перший не має жодного відношення.

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"Міс Україна Всесвіт" змінив назву

Ребрендинг відбувся після скандалу довкола конкурсу краси "Міс Україна", де деякі дівчата-учасниці мали зв'язки з Росією та ескортом. Для того, щоб дії колег не асоціювалися з "Міс Україна Всесвіт", керівництво конкурсу вирішило трохи змінити його назву. Тож відтепер конкурс краси називатиметься "Міс Всесвіт Україна" / "Miss Universe Ukraine".

Ми бойкотуємо: будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв'язки з країною-окупантом, неетичні вислови щодо учасниць конкурсу. Не всі люди однакові. Як і бренди. Як і конкурси краси,

– наголосили в соцмережах конкурсу.

Що відомо про скандал навколо "Міс Україна": головне

Днями "Міс Україна" оприлюднив анкети учасниць. Втім, продюсер та комік Андрій Лузан закликав бойкотувати цей конкурс краси. Як помітив шоумен, частина дівчат-учасниць не живе в Україні, не спілкується українською та не проявляли ознак патріотизму до участі в "Міс Україні". На його думку, проблема не тільки з учасницями, але й з самим конкурсом – доречність його проведення під питанням.

, у серпні оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вибрав дівчину, яка представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси у 2023 році. Журі обрало трьох фіналісток, одна з яких здобула корону. Так, переможницею стала Ангелина Усанова. Вже 18 листопада 2023 року дівчина представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у Сальвадорі.

Водночас комік наголосив, що не потрібно накидатися на всіх учасниць, бо деяких з них буквально змушують брати участь у конкурсі.

"Одна близька людина двох дівчат-конкурсанток зідзвонилась зі мною і розповіла про те, що деяких дівчат в цей конкурс затягують різними вмовляннями та маніпуляціями. А потім ти просто не можеш його покинути. Тобі просто не дають", – розповів Лузан.