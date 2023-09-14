"Міс Україна Всесвіт" провів ребрендинг: як тепер називається конкурс краси
Джерело:"Міс Україна Всесвіт"
"Міс Україна Всесвіт" вирішив провести ребрендинг. Керівництво конкурсу краси прийняло таке рішення для того, щоб у людей не було асоціацій з іншим конкурсом краси - "Міс Україна".
Раніше в мережі закликали його бойкотувати через учасниць та питання до організації дійства. Тож "Міс Україна Всесвіт" змінив назву на "Міс Всесвіт Україна", щоб його не плутали з "Міс Україна", до якого перший не має жодного відношення.
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"Міс Україна Всесвіт" змінив назву
Ребрендинг відбувся після скандалу довкола конкурсу краси "Міс Україна", де деякі дівчата-учасниці мали зв'язки з Росією та ескортом. Для того, щоб дії колег не асоціювалися з "Міс Україна Всесвіт", керівництво конкурсу вирішило трохи змінити його назву. Тож відтепер конкурс краси називатиметься "Міс Всесвіт Україна" / "Miss Universe Ukraine".
Ми бойкотуємо: будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв'язки з країною-окупантом, неетичні вислови щодо учасниць конкурсу. Не всі люди однакові. Як і бренди. Як і конкурси краси,
– наголосили в соцмережах конкурсу.
Що відомо про скандал навколо "Міс Україна": головне
- Днями "Міс Україна" оприлюднив анкети учасниць. Втім, продюсер та комік Андрій Лузан закликав бойкотувати цей конкурс краси. Як помітив шоумен, частина дівчат-учасниць не живе в Україні, не спілкується українською та не проявляли ознак патріотизму до участі в "Міс Україні". На його думку, проблема не тільки з учасницями, але й з самим конкурсом – доречність його проведення під питанням.
Водночас комік наголосив, що не потрібно накидатися на всіх учасниць, бо деяких з них буквально змушують брати участь у конкурсі.
"Одна близька людина двох дівчат-конкурсанток зідзвонилась зі мною і розповіла про те, що деяких дівчат в цей конкурс затягують різними вмовляннями та маніпуляціями. А потім ти просто не можеш його покинути. Тобі просто не дають", – розповів Лузан.
- У відповідь на заяву Андрія організатори "Міс Україна" повідомили, що створять етичну групу, яка проведе додаткову перевірку учасниць. У разі правдивості фактів про зв'язок з Росією, певних учасниць виключать. Пізніше організатори заявили, що дослідили всі питання, які турбували громадськість, та дискваліфікували трьох дівчат. Їхні імена організатори не назвали.
- Ба більше, після скандалу деякі учасниці й самі відмовилися брати участь у конкурсі. Серед них – Вікторія Макарова, Поліна Сурай та Єлизавета Гончар.
- Зауважимо, в мережі звернули увагу на те, що зі сторінки конкурсу видалили 5 (а не 3) анкет учасниць. Зокрема, зникли фото дівчат, які покинули конкурс за своїм бажанням, а також Катерини Чувашової (її батько був заарештований за злив позицій ЗСУ). Анкети Оксани Магери, яка жила в Росії, а також Ірини Піляєвої, яка супроводжувала російського ресторатора, залишаються на сторінці "Міс Україна".