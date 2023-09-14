Скасування концертів викликало різні думки. У той час як одні люди погодились з рішенням організаторів, інші підтримали команду, пише 24 Канал.

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У Казахстані скасували виступи коміків з Росії

Концерти були заплановані на 5 жовтня в Алмати та 7 й 8 жовтня в Астані. Втім, днями Азамат Мусагалієв та Денис Дорохов, які є учасниками колективу "Камизяки", відвідали окупований Росією Донецьк. Там вони виступили з антиамериканськими піснями на Саур-Могилі — меморіалі загиблих від нацизму. Такі дії обурили казахів, тож організатори вирішили скасувати концерти команди КВК.

У відповідь на бурхливу критику громадськості щодо публічних дій артистів колективу "Камизяки", команда організаторів прийняла рішення повністю скасувати тур команди в Казахстані,

– написали на своїй сторінці event агентство.

Реакція мережі

"Дякуємо за скасування цього заходу. А хлопцям треба дивитися на групу "БИ-2" і бути проти війни";

"Ну тепер можуть спокійно гастролювати Кримом, Донбасом. Там якраз жарти потрібні";

"Правильно зробили";

"Дякуємо за свідомий підхід до ведення бізнесу! Правильно зробили!";

"Чудова новина";

Водночас були й люди, які засудили скасування концертів.

"Знову прогнулися під радикалів з інтернету";

"Шкода, що скасували. Вони хороші гумористи, а їхня політична, релігійна та інші позиції мене не хвилюють, це вибір кожного";

"Якими ж патріотами всі різко стали. Коментатори, надалі спілкуйтеся лише казахською, і не змішуйте її з російською мовою!";

"Я на них чекала... Люди, це наш улюблений КВК".

Не лише в Казахстані

Восени цього року в Ізраїлі мав виступити московський театр "Ленком". Як виявилось, серед акторів театру Марка Захарова є Олеся Железняк, яка відома за роллю в популярному серіалі "Свати". Після широкомасштабного вторгнення вона публічно висловила захоплення Путіним. До того ж росіянка активно критикувала Зеленського та своїх колег з України. Разом з нею мав виступати Андрій Леонов. Він пожертвував автомобіль російським військовим. Також актор передавав гуманітарну допомогу окупантам. Ба більше, сам Марк Захаров публічно підтримував внутрішню та зовнішню політику президента Росії та окупацію Криму.

Втім, завдяки небайдужим громадянам виступи росіян вдалося перенести на невизначені терміни. Для скасування події ізраїльтяни створили петицію, яку успішно підписали. У ній повідомлялося: "Ми, противники російського тероризму та прихильники України, категорично проти виступу театру "Ленком" на нашій землі. Це актори та режисер, які заохочують фашизм, російський уряд та війну в Україні. Люди, які робили заяви в користь Путіна, платники податків у Росії та донори озброєнь і техніки для російської армії".