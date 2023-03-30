"Міс Україна Всесвіт" Апанасенко пояснила, чому приховує чоловіка: чи буде у пари весілля

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Але показувати свого чоловіка не хоче – модель пояснила, чому зробила таке рішення.

Після успіху на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж за коханого чоловіка, ім'я якого не хоче розсекречувати. Вона вперше пояснила, що причина криється у хейті.

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Чому Апанасенко приховує чоловіка

Вікторія Апанасенко зізналась, що в Росії досі намагаються принизити національний костюм "Міс України Всесвіт" та критикують зовнішність.

Це одна з причин, насправді. Думаю, що згодом я, звичайно, розповім хто це. Але поки не хочу, щоб цей хейт йшов на мою сім'ю,

– пояснила "Міс Україна Всесвіт".

Чи буде весілля у Вікторії

, поки росЗМІ намагаються самоствердитися чиїмось коштом, Україна перемогла у конкурсі національних костюмів . Брання "Воїн Світла" від Лесі Патоки здобув найбільшу кількість голосів від глядачів.

Розпис Вікторії Апанасенко та її чоловіка пройшов приховано 23 березня. Наразі молодята відклали пишне святкування.

"Я переміряла 100% більше 500-та, але так і не знаю, яка саме весільна сукня мені подобається", – поділилась дівчина.