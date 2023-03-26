Радісною новиною Вікторія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Проте дівчина досі не розкрила ім'я та обличчя свого обранця.
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Апанасенко опублікувала фото з обручками 26 березня, але додала, що весілля відбулося раніше – 23 березня 2023 року.
Модель опублікувала фото з чоловіком у машині, на якому також демонструє свій весільний букет. Помітно, що на працій руці чоловіка є обручка.
В Instagram-Stories Вікторія показала свою зачіску у день весілля, яку зробив для неї перукар-стиліст Михайло Прус.
У коментарях Вікторію Апанасенко привітали Наталка Денисенко, Анна Олицька, Світлана Готочкіна, Юлія Магдич та багато інших.
Чи відомо щось про її чоловіка
- Вікторія Апанасенко в одному з останніх інтерв'ю відмовлялась говорити про чоловіка, з яким має стосунки.
- Спершу вона сказала, що її "серце зайняте народом України", а потім таки зізналась, що має коханого. Вона лише уточнила, що він не політик, не розвідник і не держслужбовець.
- За її словами, він дуже добрий, сміливий та бореться на своєму фронті. "Я дуже ним пишаюся. Я нічого не буду казати з багатьох причин", – додала вона.
- Вікторія розповідала, що для неї неважлива заможність людини, її статус, а натомість дівчина звертає увагу на якості.
- 18 лютого "Міс Україна Всесвіт" повідомила, що виходить заміж. Вона опублікувала фото з букетом квітів та показала руку з обручкою на безіменному пальці.