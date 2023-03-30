После успеха на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж за любимого мужчину, имя которого не хочет рассекречивать. Она впервые объяснила, что причина кроется в хейте.

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Почему Апанасенко скрывает мужчину

Виктория Апанасенко призналась, что в России до сих пор пытаются унизить национальный костюм "Мисс Украины Вселенная" и критикуют внешность.

Это одна из причин, по сути. Думаю, что впоследствии я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью,

– объяснила "Мисс Украина Вселенная".

Напомним, пока росСМИ пытаются самоутвердиться за чей-то счет, Украина победила в конкурсе национальных костюмов. Брание "Воин Света" от Леси Патоки получил наибольшее количество голосов от зрителей.

Будет ли свадьба у Виктории

Роспись Виктории Апанасенко и ее мужа прошла скрыто 23 марта. Пока молодожены отложили пышное празднование.

"Я перемерила 100% больше 500, но так и не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", – поделилась девушка.