После успеха на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж за любимого мужчину, имя которого не хочет рассекречивать. Она впервые объяснила, что причина кроется в хейте.
Смотрите также Мое сердце и душа, – Апанасенко о победе в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Почему Апанасенко скрывает мужчину
Виктория Апанасенко призналась, что в России до сих пор пытаются унизить национальный костюм "Мисс Украины Вселенная" и критикуют внешность.
Это одна из причин, по сути. Думаю, что впоследствии я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью,
– объяснила "Мисс Украина Вселенная".
Будет ли свадьба у Виктории
Роспись Виктории Апанасенко и ее мужа прошла скрыто 23 марта. Пока молодожены отложили пышное празднование.
"Я перемерила 100% больше 500, но так и не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", – поделилась девушка.
- Заметим, что Виктория Апанасенко очень коротко комментирует личную жизнь. Она только говорила, что ее любимый – не госслужащий, политик или разведчик, но борется на своем фронте. В конце февраля стало известно, что "Мисс Украина Вселенная" обручилась с бойфрендом.