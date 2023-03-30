Після успіху на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж за коханого чоловіка, ім'я якого не хоче розсекречувати. Вона вперше пояснила, що причина криється у хейті.

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Чому Апанасенко приховує чоловіка

Вікторія Апанасенко зізналась, що в Росії досі намагаються принизити національний костюм "Міс України Всесвіт" та критикують зовнішність.

Це одна з причин, насправді. Думаю, що згодом я, звичайно, розповім хто це. Але поки не хочу, щоб цей хейт йшов на мою сім'ю,

– пояснила "Міс Україна Всесвіт".

Нагадаємо, поки росЗМІ намагаються самоствердитися чиїмось коштом, Україна перемогла у конкурсі національних костюмів. Брання "Воїн Світла" від Лесі Патоки здобув найбільшу кількість голосів від глядачів.

Чи буде весілля у Вікторії

Розпис Вікторії Апанасенко та її чоловіка пройшов приховано 23 березня. Наразі молодята відклали пишне святкування.

"Я переміряла 100% більше 500-та, але так і не знаю, яка саме весільна сукня мені подобається", – поділилась дівчина.