Президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова зізналася, що за останні кілька днів отримала сотні повідомлень з проханням звернути увагу конкурсів краси на те, Росія – країна-агресорка, тож її представниці не повинні змагатися за титул найкрасивішої. Як з'ясувалося, керівництво "Міс Всесвіт" уже розглядає цю ініціативу.

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Росію можуть видворити з конкурсу краси "Міс Всесвіт"

Росія не повинна брати участь у цьому конкурсі вже ніколи, тому що це обурить велику кількість країн, які не хочуть бачити російську представницю поряд зі собою,

– заявила Анна Філімонова.

Вона зазначила, що президентка конкурсу "Міс Всесвіт" Пола Шугарт з першого дня війни підтримує український народ. Її організація робила багато благодійних внесків та допомагала інформаційно. Тож Анна Філімонова впевнена, що "нагорі" приймуть правильне рішення і назавжди видворять Росію з конкурсу.

"Сподіваємося, що Росію все ж таки позбавлять участі в "Міс Всесвіт", а вам хочу подякувати за те, що ви допомагаєте нам у боротьбі за справедливість, за те, щоб позбавити всесвітнє зло від участі в міжнародних світових подіях", – додала президентка "Міс Україна Всесвіт".

Звернення президентки "Міс Україна Всесвіт" Анни Філімонової: відео

До слова, представники "Міс Україна Всесвіт" нагадують, що всі дівчата, які бажають поборотися за корону, повинні мати українське громадянство. 2021 року титул найкрасивішої отримала 27-річна Анна Неплях з Дніпра.

Повний текст публікації "Міс Україна Всесвіт":

За останні кілька днів Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт", як представник найбільшого світового конкурсу краси Miss Universe в Україні, отримав сотні повідомлень від українців з вимогою позбавити представниць країни-агресора Росії можливості участі у міжнародних конкурсах краси.

У своєму офіційному зверненні президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова зазначила, що вона цілком підтримує цю позицію. Поспішаємо повідомити вам, що керівництво Miss Universe проінформоване про нашу ініціативу. Ми впевнені, що наші партнери з "Міс Всесвіт" ухвалять правильне рішення.

Також хочемо зазначити, що Пола Шугарт – президентка конкурсу "Міс Всесвіт" – з самого початку була на зв'язку з Оргкомітетом і підтримувала народ України. Їхня організація робила велику кількість благочинних внесків та допомагала інформаційно, розміщуючи на своїх ресурсах пам'ятки про те, як іноземці можуть допомогти Україні.

Додамо також, що за правилами "Міс Україна Всесвіт", брати участь у конкурсі та представляти Україну на Мiss Universe мають право виключно дівчата, які володіють українським громадянством. Щиро дякуємо за допомогу в боротьбі за справедливість!