Вперше за довгий час 27-річна Анна Неплях вирішила поспілкуватися з фоловерами. Дівчата діляться, що через війну їдять як божевільні й набрали по кілька кілограмів. "Міс Україна Всесвіт 2021" показала своє фото в білизні, аби довести, що вони не одні, вона теж погладшала.

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Навіть не знаю, скільки в мене плюс. Цей стрес я весь час заїдаю, а в мене подібне бажання пов'язане з відсутністю безпеки, тому мозок посилає імпульс, що потрібно запасатися жирком і вберігати себе,

– поскаржилася Анна Неплях.

Цікаво, що перед конкурсом "Міс Україна Всесвіт 2021" вона за пів року схудла на 12 кілограмів. Вона повністю прибрала вуглеводи, ходила в зал і на масажі.

Постійні нерви позначилися не тільки на фігурі моделі, а й на волоссі. Сивих волосин стало втричі більше. "На моїй голові поки було виявлено +6 сивих волосинок. Було дві зрадниці, тепер вісім. І так, я обрізала волосся, бо воно просто омертвіло", – розповіла титулована красуня.

Однак Анна Неплях просить дівчат не картати себе за з'їджене, а берегтися, адже попри війну життя триває.

"Нам, дівчаткам, треба навчитися тимчасово прийняти ситуацію, становище і, хоч би що там було, берегти себе та піклуватися про себе, нам ще найсильнішу націю народжувати", – написала "Міс Україна Всесвіт 2021".

Анна Неплях погладшала за війну: фото

Нагадаємо, 5 березня, на 10-й день війни в Україні, Анна Неплях протестувала у Франції з плакатом "Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги". Для мітингу вона обрала синьо-жовте вбрання. Очевидно, в Париж її покликав бойфренд, на побачення до якого дівчина літала 19 лютого.