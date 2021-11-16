"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях розійшлась з бойфрендом, старшим на 13 років

Новоспечена "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анна Неплях оголосила, що знову самотня. Після перемоги на престижному конкурсі краси вона розійшлась з заможним бойфрендом, який живе за кордоном. За словами дівчини, причиною розриву стала не корона, а відстань.

Після роману з аб'юзером та участі в 10 сезоні "Холостяка" Анна Неплях не афішує свої стосунки. У грудні 2020 року вона познайомилась зі старшим на 13 років чоловіком, з яким була майже пів року. Днями ж "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що її серце вільне.

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Її стосунки з заможним чоловіком завершились нібито не через новий титул, а через відстань і зосередженість на кар'єрах.

Складно підтримувати стосунки на відстані, коли фізично не можеш бути присутньою у житті людини. Для нас обох це було важливо. Ми були сконцентровані на роботі, кар'єрі та втратили зв'язок,

– поділилась "Міс Україна Всесвіт".

Схоже, першим дзвіночком було те, що після перемоги на конкурсі краси коханий навіть не надіслав дівчині квіти. Він нібито сказав, що Анна молодець, однак, за її словами, зробив це без захвату.

Фото з інстаграм-сторіс "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анни Неплях

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Навіть після розриву Анна Неплях не хоче розсекречувати ексбойфренда. Вона просить повірити їй на слово, що він не був "пенсіонером, страшним, олігархом чи одруженим публічним чоловіком.

"Ви розчаруєтеся. Він молодий, симпатичний, з добрими очима та майже завжди усміхається", – додала титулована красуня.

Як "Міс Україна Всесвіт" 2021 переживає розставання

27-річна знаменитість зізналась, що розійшлась з коханим напередодні річниці стосунків. Тому на прощання вони навіть обмінялись подарунками, які готували на свої пів року. Так, "Міс Україна Всесвіт" 2021 отримала брендові сережки, а сюрприз для нього розсекречувати не стала.

"Ми розійшлись на хорошій ноті… Читаю, гуляю, намагаюсь не бути сама, жену геть усі негативні думки, займаюсь спортом, працюю дистанційно. Я однозначно вирішила, що відпускаю з вдячністю", – поділилась Анна Неплях.

Фото з інстаграм-сторіс "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анни Неплях

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Що відомо про ексбойфренда Анни Неплях

Екскоханий красуні "слов'янин, який уже довгий час живе на Кіпрі", де вони й познайомились у квітні цього року.

У пари була "несуттєва різниця у віці" – 13 років. Так, зараз чоловіку 40.

Колишній "Міс Україна Всесвіт" добре заробляє, однак до мільйонера йому, за словами дівчини, дуже далеко. Вона зустрічалась і з заможнішими чоловіками.

Чоловік возив дівчину на дорогі курорти, дарував брендові сумки Hermès і дозволяв користуватися своєю банківською карткою.

Інформація з ютуб-каналу "Олицкая"