После романа с абьюзером и участия в 10 сезоне "Холостяка" Анна Неплях не афиширует свои отношения. В декабре 2020 года она познакомилась со старшим на 13 лет мужчиной, с которым была почти полгода. На днях же "Мисс Украина Вселенная" призналась, что ее сердце свободно.

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Ее отношения с состоятельным мужчиной завершились якобы не из-за нового титула, а из-за расстояния и сосредоточенности на карьерах.

Сложно поддерживать отношения на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. Для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе, карьере и потеряли связь,

– поделилась "Мисс Украина Вселенная".

Похоже, первым звоночком было то, что после победы на конкурсе красоты любимый даже не прислал девушке цветы. Он якобы сказал, что Анна молодец, однако, по ее словам, сделал это без восторга.



Фото из инстаграм-сторис "Мисс Украина Вселенная" 2021 Анны Неплях

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Даже после разрыва Анна Неплях не хочет рассекречивать экс-бойфренда. Она просит поверить ей на слово, что он не был "пенсионером, страшным, олигархом или женатым публичным человеком".

"Вы разочаруетесь. Он молодой, симпатичный, с добрыми глазами и почти всегда улыбается", – добавила титулованная красавица.

Как "Мисс Украина Вселенная" 2021 переживает расставание

27-летняя знаменитость призналась, что разошлась с любимым накануне годовщины отношений. Поэтому на прощание они даже обменялись подарками, которые готовили на свои полгода. Так, "Мисс Украина Вселенная" 2021 получила брендовые серьги, а сюрприз для него рассекречивать не стала.

"Мы разошлись на хорошей ноте... Читаю, гуляю, стараюсь не быть одна, гоню прочь все негативные мысли, занимаюсь спортом, работаю дистанционно. Я однозначно решила, что отпускаю с благодарностью", – поделилась Анна Неплях.



Фото из инстаграм-сторис "Мисс Украина Вселенная" 2021 Анны Неплях

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Что известно о бывшем бойфренде Анны Неплях

Экс-возлюбленный красавицы "славянин, который уже долгое время живет на Кипре", где они и познакомились в апреле этого года.

У пары была "несущественная разница в возрасте" – 13 лет. Так, сейчас мужчине 40.

Бывший "Мисс Украина Вселенная" хорошо зарабатывает, однако до миллионера ему, по словам девушки, очень далеко. Она встречалась и с более состоятельными мужчинами.

Мужчина возил девушку на дорогие курорты, дарил брендовые сумки Hermès и разрешал пользоваться своей банковской картой.

Информация с ютуб-канала "Олицкая"