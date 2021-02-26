Ніколь Кідман показала, як виглядала в дитинстві: архівне фото
Відома австралійська акторка Ніколь Кідман поділилась з прихильниками архівним фото. Вона показала, як виглядала в дитинстві та порівняла кадр із сучасним знімком.
Джерело:інстаграм Ніколь Кідман
Знаменита акторка Ніколь Кідман рідко ділиться з прихильниками архівними світлинами. Однак цього разу вона показала, як виглядала в дитинстві.
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Архівне фото Ніколь Кідман
Акторка поділилась знімком, де вона позує на подвір'ї зовсім маленька. На фото дівчинка одягнена в зелену сукню з принтом. Більше яскравості додало руде кучеряве волосся, прикрашене шпилькою. Маленька Ніколь серйозно дивилась в об'єктив.
Ніколь Кідман в дитинстві / Фото з інстаграму Ніколь Кідман
Також Ніколь Кідман оприлюднила інше фото, яке зробила днями. Вона позувала близько до камери, демонструючи легкий макіяж з акцентом на очах. Акторка постала у білій футболці, а волосся вклала дрібними кучериками, відтворюючи образ з дитинства.
Маленька Нік – велика Нік,
– підписала кадри зірка.
Ніколь Кідман / Фото з інстаграму Ніколь Кідман
Прихильники знаменитості написали свої враження від фото в коментарях:
- Найкрасивіша жінка у світі;
- Твої кучерики прекрасні;
- Завжди красива;
- Дуже гарна;
- Це так мило;
- Досі виглядаєш чудово.
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