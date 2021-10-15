Анна Неплях перемогла на "Міс Україна Всесвіт" 2021: біографія красуні

15 жовтня у столиці відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт" 2021, де корону отримала учасниця під номером10 – Анна Неплях. Її обрали з-поміж 15 найвродливіших дівчат з усіх куточків країни.

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" проводять в Україні щорічно. Та конкурсантка, яка отримає перемогу у шоу буде мати можливість презентувати нашу країну на інших конкурсах краси, як Miss World, Miss Earth, Miss International.

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Національний комітет конкурсу "Міс Україна Всесвіт" проводить це шоу з метою гідного подання нашої країни на світовій арені, а також дозволяє молодим українкам показати свою вроду і талант на цілий світ. За час проведення конкурсу наші красуні завоювали не один титул на розкішних сценах шоу.

"Міс Україна Всесвіт" 2021: біографія переможниці Анни Неплях

Перемога у конкурсі була давньою мрією нової "Міс Україна Всесвіт" 2021 – Анни Неплях. Красуня родом із Дніпра. Їй 27 років і вона вважає себе щирою, цілеспрямованою та талановитою.

Я з дитинства дивилась конкурси краси по телевізору і мріяла, що колись буду однією з тих дівчат, які з такою честю представляють нашу країну,

– розповідала переможниця.

Анна Неплях закінчила Київський університет будівництва та архітектури й деякий час працювала моделлю. Вона пише картини та є успішною художницею не тільки в Україні, але й за кордоном.

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Дівчина розвиває свій блог в інстаграмі, а також бере участь у багатьох конкурсах краси. Зокрема, вона представляла Україну на "Міс Інтерконтиненталь". Модель також шукала своє щастя на романтичному шоу "Холостяк" 10 сезону, але не зійшлась характерами з героєм Максимом Михайлюком.



Анна Неплях / Фото з інстаграму дівчини