Прем'єра дебютного треку Анни Неплях відбулася 13 жовтня. Дівчина не стала вигадувати жодних сценічних імен і підписалася просто Hanna Nepliakh.
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Анна Неплях випустила дебютну пісню "До тебе"
Мій перший трек вже на усіх музичних майданчиках,
– презентувала Анна Неплях в інстаграмі.
Наразі в мережі є лише аудіозапис, кліп на трек "Міс Україна Всесвіт 2021" зняти не встигла.
Анна Неплях – До тебе: слухайте пісню онлайн
До слова, Анна Неплях розповіла, що, повернувшись до Києва, регулярно займається вокалом, але їй заважає комплекс відмінниці.
"Я вчуся співати. Я співаю по нотах, стараюся правильно співати, дуже стараюся співати. І виходить так, наче я естрадна співачка. Тобто нецікаво. Я спілкувалася вчора зі своїм викладачем, і вона каже: "Ти знаєш, коли люди дуже стараються, у них важче і довше виходить, ніж у тих, які приходять побалуватися, роблять з кайфом і з кайфом навчаються". Я розумію, що в цьому є сенс, адже в мене стоїть дуже висока планка, і мій внутрішній перфекціоніст і комплекс відмінниці не дають мені розслабитися. Я хочу все, зразу й ідеально", – поділилася новоспечена артистка.
Вона наголосила, що коли не стояла як вкопана й спробувала покайфувати від репетиції, то заспівала значно краще: "Я дійсно отримала задоволення, і мені викладач каже, що звучу я набагато краще".
Як мережа відреагувала на дебютний трек Анни Неплях
В Анни Неплях 275-тисячна аудиторія в інстаграмі, яка, схоже, підтримуватиме всі її творчі поривання, адже у коментарях самі компліменти:
- "Який кайф, дуже приємно спостерігати, як ти мчиш до своєї мрії";
- "Розумниця! Нарешті, альбом не за горами. Як і всесвітня слава";
- "Вау, вітаю. Розкішні пісні від розкішної дівчини. Далі більше";
- "Дуже гарно й душевно";
- "Я вже чекаю на другий";
- "Аню, дуже круто".