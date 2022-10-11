У день, коли Росія випустила по Україні 84 ракети, Коля Сєрга увірвався в шоу-біз з україномовною піснею "Тільки разом". Її реліз відбувся на інтернет-платформах "Культурного десанту". Зірковий захисник випустив трек для того, щоб нагадати – залякати українців не вдасться.

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Коля Сєрга випустив перший україномовний трек "Тільки разом"

Нас не залякати. Не вийшло 24 лютого і не вийде ніколи. В них завжди була перевага в кількості ресурсів, снарядів і "человекоединиц". Але в нас перевага в силі духу, єдності і розумі,

– потужно презентував артист у ютубі.

Так, за мотивом трек "Тільки разом" нагадує повстанські пісні, а кліп на нього демонструє страшну реальність, в якій Україна живе з 24 лютого. У відео і обстріли цивільних, і філігранна робота ЗСУ на фронті, і мітинги проти російської окупації, і "Народні Байрактари", на які збирали всією країною. Це без сумніву новий воєнний хіт.

"Під час цієї підлої війни ми переживали дійсно страшні речі, але швидко опановували себе, і це нас загартовувало на перемогу. Тож це відео нагадує про те, що ми пройшли, і що ми здобули. Ми непереможні. Бо ми разом. Бо ми українці", – підбадьорив Коля Сєрга.

Коля Сєрга – Тільки разом: дивіться відео онлайн

Як трек Колі Сєрги "підірвав" мережу:

"Дуже круто звучиш українською";

"Дуже потужно. Бережіть себе, хлопці";

"Потужна пісня, сильні слова, гарний голос та фантастичні українці. Ми переможемо тільки разом";

"Дякую! Дуже сильно, пробирає! Слава Україні";

"Пісня дуже сильна";

"Сильно. У голові одразу рядки засідають".

Нагадаємо, що першим, хто почув україномовну пісню Колі Сєрги, був Святослав Вакарчук. Лідер гурту "Океану Ельзи" сам знайшов його номер, зателефонував і сказав, що хоче познайомитися. Їхня зустріч відбулася в Одесі в ще у травні.