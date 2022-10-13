Премьера дебютного трека Анны Неплях прошла 13 октября. Девушка не стала придумывать никаких сценических имен и подписалась просто Hanna Nepliakh.

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Анна Неплях выпустила дебютную песню "До тебе"

Мой первый трек уже на всех музыкальных площадках,

– презентовала Анна Неплях в инстаграме.

В сети есть только аудиозапись, клип на трек "Мисс Украина Вселенная 2021" снять не успела.

Анна Неплях – До тебе: слушайте песню онлайн

К слову, Анна Неплях рассказала, что вернувшись в Киев регулярно занимается вокалом, но ей мешает комплекс отличницы.

"Я учусь петь. Я пою по нотам, стараюсь правильно петь, очень стараюсь петь. И получается так, будто я эстрадная певица. То есть неинтересно. Я общалась вчера со своим преподавателем, и она говорит: "Ты знаешь, когда люди очень стараются, у них труднее и дольше получается, чем у тех, кто приходит побаловаться, делает с кайфом и с кайфом учится". Я понимаю, что в этом есть смысл, ведь у меня стоит очень высокая планка, и мой внутренний перфекционист и комплекс отличницы не дают мне расслабиться. Я хочу все, сразу и идеально", – поделилась новоиспеченная артистка.

Она подчеркнула, что когда не стояла как вкопанная и попыталась покайфовать от репетиции, то спела гораздо лучше: "Я действительно получила удовольствие, и мне преподаватель говорит, что звучу я гораздо лучше".

Как сеть отреагировала на дебютный трек Анны Неплях

У Анны Неплях 275-тысячная аудитория в инстаграме, которая, похоже, будет поддерживать все ее творческие порывы, ведь в комментариях сами комплименты: