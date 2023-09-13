Комітет "Міс Україна" перевірив скандальних учасниць конкурсу краси: відомий результат

Організатори конкурсу "Міс Україна" провели перевірку учасниць після підозр у зв'язках з Росією та ескортом. Трьох дівчат дискваліфікували.

Національний комітет "Міс Україна" опублікував новий допис, де висловив подяку користувачам мережі за небайдужість до конкурсу. Організатори повідомили, що дослідили всі питання, які турбували громадськість.

До теми Проведуть перевірку: учасниць "Міс Україна" можуть виключити за зв’язки з Росією

З "Міс Україна" виключили трьох учасниць

За словами комітету, спеціальна етична група провела дослідження – всі факти щодо учасниць підтвердились. Їхні імена організатори не назвали.

Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти,

– написали представники конкурсу.

Організатори закрили національне голосування, яке тривало тиждень. Вони обіцяють днями оголосити імена переможниць – Міс Україна 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023.

Скандал навколо конкурсу

Учасниці конкурсу краси "Міс Україна" викликали недовіру українського суспільства. Гуморист Андрій Лузан помітив, що дівчата ігнорують війну, не спілкуються українською, не живуть в Україні. Виявилось, що деякі дівчата мають зв'язки з Росією. Прокотились плітки про те, що конкурс краси пов'язаний з ескортом.

У відповідь організатори "Міс Україна" заявили, що створять етичну групу перевірки, яка проведе додаткову перевірку. У разі правдивості фактів, комітет обіцяв виключити певних учасниць.

Деякі учасниці й самі відмовилися брати участь у конкурсі після розголосу. Серед них – Вікторія Макарова, Поліна Сурай, Єлизавета Гончар.

, що в мережі звернули увагу на те, що зі сторінки конкурсу видалили 5 (а не 3) анкет учасниць. Зокрема, зникли фото дівчат, які покинули конкурс за своїм бажанням, а також Катерини Чувашової (її батько був заарештований за злив позицій ЗСУ). Анкети Оксани Магери, яка жила в Росії, а також Ірини Піляєвої, яка супроводжувала російського ресторатора, залишаються на сторінці "Міс Україна".