Проведуть перевірку: учасниць "Міс Україна" можуть виключити за зв’язки з Росією
Джерело:"Міс Україна"
У мережі розгорівся скандал через конкурс "Міс Україна-2023". Деякі учасниці не живуть в Україні та мають зв'язки з росіянами. За це їх можуть виключити з конкурсу.
Група фахівців проведе перевірку учасниць через нові отримані факти. Нагадаємо, що на скандальних конкуренток звернув увагу шоумен та гуморист Андрій Лузан.
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Відповідну заяву зробили організатори "Міс Україна". Вони зазначили, що через суспільний резонанс всіх учасниць буде перевірено, зокрема – з’ясують нові факти про них.
За результатами перевірки деяких учасниць можуть виключити зі складу конкурсу краси.
Велика кількість людей уже проголосували за учасниць конкурсу, а також дослідили особисті сторінки в соцмережах і розшукали додаткову інформацію про учасниць… Комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць,
– йдеться у заяві.
Організатори подякували за інформацію та зазначили, що всі ці факти варто перевірити.
"Як ніколи раніше для України сьогодні важливо, аби кожен українець мав право на свій голос та свободу вибору", – додали там.
Що відомо про скандал навколо "Міс Україна"
Блогер Андрій Лузан з’ясував, що частина учасниць конкурсу не живе в Україні, не спілкується українською та не проявляли ознак патріотизму. Ба більше, деякі дівчата мають зв’язок із Росією:
- Йдеться про уродженку Хмельниччини Оксану Магеру, яка тривалий час уже не живе в Україні, нічого не публікує про війну, але має фото з Москви.
- Здивувала і Катерина Чувашова з Дніпропетровської області. Виявилося, що батько конкурсантки працював на ФСБ Росії і зливав інформацію про позиції наших військових.
- Блогер також знайшов фото, де учасниця конкурсу Ірина Піляєва супроводжує московського ресторатора Олександра Орлова. До 2022 року він був одним зі співвласників конкурсу краси.