Фото з коронації "Міс Всесвіт Україна" опублікували на сторінці конкурсу в інстаграмі. Церемонія пройшла у Національному ботанічному саду ім. Н.М. Гришка.
Цікаво На конкурсі "Міс Україна Всесвіт" обрали переможницю: країну представить Ангеліна Усанова
Переможниця конкурсу зізналася, що дуже щаслива і вдячна Всесвіту за можливість приймати титул "Miss Ukraine Universe".
Корона, яку мені було передано, – це символ величезної відповідальності, який бере на себе кожна "Міс Україна Всесвіт" – гідно нести синьо-жовтий прапор та якнайкраще представити країну перед всією планетою,
– заявила Ангеліна.
Дівчина пообіцяла гідно представити Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт", фінал якого відбудеться 18 листопада 2023 року у Сальвадорі.
Ангеліна Усанова отримала корону / Фото з соцмереж
"У нас є час на підготовку і я вже шліфую навички, необхідні для "Міс Всесвіт", займаюся з найкращими тренерами, готуюся фізично, інтелектуально та морально", – повідомила Усанова.
Для церемонії коронації Ангеліна Усанова обрала довгу чорну сукню з драпіруванням з боків та босоніжки на шнурівці.
Нова "Міс Україна Всесвіт" Усанова / Фото з соцмереж
Водночас Вікторія Апанасенко одягла жовту плісировану сукню українського бренду J'amemme, яку доповнила блакитним поясом. Це вбрання дівчина брала з собою на "Міс Всесвіт 2022".
Вікторія Апанасенко передала корону новій "Міс Україна Всесвіт" / Фото з соцмереж
Зворушлива церемонія завершилась музичною частиною. Так, Ангеліна виконала свою пісню "Наші молитви будуть почуті", а Дмитро Шуров (Pianoбой) виконав з переможницею пісню "Триматись своїх".
Дивіться всі фото з церемонії на "Міс Україна Всесвіт":
Хто така Ангеліна Усанова: коротко
- Переможницю "Міс Україна Всесвіт" обирали без традиційного заходу з дефіле. Натомість учасниці пройшли онлайн-співбесіду через Zoom. Переможницею стала Ангеліна Усанова.
- На сторінці "Міс Україна Всесвіт" зазначено, що Ангеліна – співачка, авторка пісень та музикантка, яка "пише та виконує пісні на теми миру, екології та кохання".
- Також її представили як "звукового цілителя" та майстриню йоги, яка навчалася в Австрії та Індії.
- Усанова після початку повномасштабної війни проводила благодійні концерти, збирала кошти на гуманітарну допомогу, організувала житло для українських біженців у Європі та допомагала постраждалим за допомогою йоги та медитації.