Группа специалистов проведет проверку участниц из-за новых полученных фактов. Напомним, что на скандальных конкуренток обратил внимание шоумен и юморист Андрей Лузан.
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Соответствующее заявление сделали организаторы "Мисс Украина". Они отметили, что из-за общественного резонанса все участники будут проверены, в частности, выяснят новые факты о них.
По результатам проверки некоторых участников могут исключить из состава конкурса красоты.
Большое количество людей уже проголосовали за участниц конкурса, а также исследовали личные страницы в соцсетях и разыскали дополнительную информацию об участницах… Комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц,
– говорится в заявлении.
Организаторы поблагодарили информацию и отметили, что все эти факты следует проверить.
"Как никогда раньше для Украины сегодня важно, чтобы каждый украинец имел право на свой голос и свободу выбора", – добавили там.
Что известно о скандале вокруг "Мисс Украина"
Блогер Андрей Лузан выяснил, что часть участниц конкурса не живет в Украине, не общается на украинском и не проявляли признаков патриотизма. Более того, некоторые девушки имеют связь с Россией :
- Речь идет об уроженке Хмельнитчины Оксане Магере, которая долгое время уже не живет в Украине, ничего не публикует о войне, но имеет фото из Москвы.
- Удивила и Екатерина Чувашова из Днепропетровской области. Оказалось, что отец конкурсантки работал на ФСБ России и сливал информацию о позициях наших военных.
- Блогер также нашел фото, где участник конкурса Ирина Пиляева сопровождает московского ресторатора Александра Орлова. До 2022 года он являлся одним из совладельцев конкурса красоты.