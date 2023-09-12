Группа специалистов проведет проверку участниц из-за новых полученных фактов. Напомним, что на скандальных конкуренток обратил внимание шоумен и юморист Андрей Лузан.

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Соответствующее заявление сделали организаторы "Мисс Украина". Они отметили, что из-за общественного резонанса все участники будут проверены, в частности, выяснят новые факты о них.

По результатам проверки некоторых участников могут исключить из состава конкурса красоты.

Большое количество людей уже проголосовали за участниц конкурса, а также исследовали личные страницы в соцсетях и разыскали дополнительную информацию об участницах… Комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц,

– говорится в заявлении.

Организаторы поблагодарили информацию и отметили, что все эти факты следует проверить.

"Как никогда раньше для Украины сегодня важно, чтобы каждый украинец имел право на свой голос и свободу выбора", – добавили там.

Что известно о скандале вокруг "Мисс Украина"

Блогер Андрей Лузан выяснил, что часть участниц конкурса не живет в Украине, не общается на украинском и не проявляли признаков патриотизма. Более того, некоторые девушки имеют связь с Россией :