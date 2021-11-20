"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук полетіла в Пуерто-Рико: фото красуні з аеропорту

Володарка титулу "Міс України 2021" Олександра Яремчук полетіла в Пуерто-Рико на міжнародний конкурс краси "Міс Світу". У "Борисполі" дівчину проводжала ціла делегація. Вона опублікувала останні фото перед посадкою на літак.

Лише у четвер, 18 листопада, 22-річна Олександра Яремчук отримала візу у США, а вже в суботу, 20 листопада, сіла на літак до Пуерто-Рико. Грандіозний конкурс краси "Міс Світу 2021" відбудеться лише 17 грудня, однак підготовка до великого шоу стартує вже за кілька днів.

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До США "Міс Україна 2021" взяла чотири величезні валізи з одягом від іменитих українських брендів. У цих вбраннях вона з'являтиметься на фотосесіях, майстеркласах і репетиціях, тоді як на конкурс одягне дві розкішні сукні – національний костюм від Лесі Патоки та фінальну сукню від Катерини Лукашик.

Фото "Міс України 2021" з аеропорту

Для довгого перельоту до Пуерто-Рико титулована красуня обрала ефектний образ. На "Міс Україні 2021" білий костюм – приталені штани, жакет з довгими рукавами та асиметричним низом, що підкреслює талію. Цей ансамбль дівчина доповнила чорним корсетом і туфлями-човниками на високих підборах.

Олександра Яремчук не стала одягати в "Бориспіль" неймовірну корону за 3 мільйони доларів, обмежившись лише стрічкою. Довге волосся вона розпустила й трохи підкрутила, а на обличчя нанесла легкий макіяж. До слова, у Пуерто-Рико з красунею не летить візажист, тож вона повинна сама дбати про ідеальний вигляд.

До зустрічі в Пуерто-Рико,

– лаконічно прокоментувала "Міс Україна 2021".

Олександра Яремчук відлетіла в Пуерто-Рико / Фото з інстаграму "Міс України 2021"

Олександра Яремчук відлетіла в Пуерто-Рико / Фото з інстаграму "Міс України 2021"