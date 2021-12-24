На "Міс Світу 2021" прогоріли на гроші: яку шалену суму втратили через перенесення конкурсу

Фінал "Міс Світу 2021" мав відбутись 16 грудня в Пуерто-Ріко, але за шість годин до старту конкурс скасували. Інсайдери стверджують, що це коштувало організаторам мільйони доларів.

Оргкомітет міжнародного конкурсу краси "Міс Світу 2021" пішов на цей крок через спалах коронавірусу в учасниць та персоналу. Як відомо, 23 з 97 конкурсанток отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Так, організатори не стали нехтувати безпекою красунь та глядачів і скасували захід навіть попри величезні фінансові збитки.

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Інсайдери стверджують, що "Міс Світу" прогоріли на кілька мільйонів доларів.

Вони втратили мільйони через витрати на проведення конкурсу. Ми чули, що вартість цього заходу становить близько п'яти мільйонів доларів,

– запевняють джерела.

Однак COVID-19 нібито був не єдиною причиною, через яку "Міс Світу 2021" екстренно перенесли. У день проведення конкурсу в готелі, в якому зупинились всі учасниці, постійно зникало світло. Спочатку захід хотіли відкласти на кілька годин, адже дівчатам не встигали зробити зачіски та макіяжі.

Усе про скасування "Міс Світу 2021"

За шість годин до початку "Міс Світу 2021" з'явилась інформація про скасування конкурсу. Усе тому, що чимало претенденток на корону підхопили COVID-19.

Учасниця від України Олександра Яремчук дуже засмутилась, адже місяць підготовки в Пуерто-Ріко виснажив її як морально, так і фізично. На щастя, коронавірус оминув дівчину. Однак вона разом з делегацією відправилась додому ні з чим.

У Києві модель повернулась до повсякденних обов'язків "Міс Україна 2021". Зараз вона позує у новорічних фотосесіях та готує привітання для українців.