Чи планують Мірошниченки всиновити ще одну дитину: чесна відповідь зіркового подружжя

Нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною усиновили 2-річного хлопчика із дитбудинку. Виявляється, сім'я хоче забрати додому ще й дівчинку, проте наразі для цього немає можливості.

Подружжя має трьох дітей, але мріє ще про одну дівчинку. Днями Інна Мірошниченко розчулила мережу фото названого сина до та після всиновлення.

Зверніть увагу Тімур Мірошниченко вперше показав відео з дитбудинку та розповів, як змінився названий син

Мірошниченки хочуть усиновити ще одну дитину

Подружжя зізнається – вже зараз готове розпочати процес усиновлення, адже їх діти просять ще сестричку.

Але поки це складно зробити. Виявляється, що Мірошниченкам знову треба відвідувати обов'язкові курси, попри те, що вони їх пройшли кілька місяців тому.

Я б вже шукала, правда. Мія дуже просить ще про сестричку. Але я уявляю, що треба знову збирати документи, чекати на школу, ходити на навчання, яке не можна пропускати… То якось не поспішаю,

– розповіла Інна.

Пара зараз немає можливості відвідувати ці курси. Зокрема, ведучий часто їздить у відрядження, тож не зможе не пропускати лекції.



Інна Мірошніченко про всиновлення ще однієї дитини / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Пара хотіла всиновити одразу двох дітей

Днями Мірошниченко зізнався, що планував з дружиною всиновити двох дітей. Вони навіть власних дітей дітей готували до того, що у них з'являться братик та сестричка. Але після проходження курсів психологи надали висновок, у якому прописали, що Тімур та Інна можуть усиновити лише одну дитину.

Ми запитали, чому, бо говорили про двох. На що нам сказали: ви можете записатися на додаткову консультацію, де ми вам пояснимо. Зрозуміли, що це ще плюс-мінус місяць щонайменше,

– пригадав Мірошниченко.

У липні вони усиновили хлопчика. Наразі сім'я займається адаптацією Марселя. Однак, у майбутньому вони таки планують дійти до своєї мети та ще взяти з дитбудинку дівчинку.

Крім того, Мірошниченко раніше розповідав, що дитбудинки "на дітях заробляють колосальні гроші", а система не зацікавлена в тому, щоб дітей усиновлювали.