Милан Кундера считается наиболее значительным чешским писателем второй половины ХХ века. Он умер во Франции, где жил большую часть жизни.

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Что известно о Милане Кундере

Писатель, рожденный в чешском городе Брно, сначала изучал музыкальную композицию, но потом сосредоточился на литературе. Он преподавал литературу и сам писал. В 1960-х он начал писать прозу, дебютировав рассказом "Смешная любовь".

В 1960-х годах Милан Кундера потерял возможность печататься в Чехии, поэтому он поехал читать лекции во Францию и там остался жить. Из-за этого его лишили чешского гражданства, которое вернули только через сорок лет (в 2019 году).

После Бархатной революции он несколько раз приезжал на родину, но запретил переводить на чешский язык свои последние романы. С начала 1990-х он писал на французском. На родину после эмиграции писатель жить так и не вернулся.



Милан Кундера / Фото yakaboo

Самые популярные романы Милана Кундера

Интересно, что с середины 80-х Кундера не давал интервью СМИ ни во Франции, ни в Чехии. В то же время за последние годы Милан Кундера стал очень известным писателем, его произведения переводились на разные языки. Вы точно должны были читать хоть некоторые из них, в частности:

"Бессмертие" – в книге автор "перескакивает" из истории на историю, заставляя читателя напрягать мозги. Основная сюжетная линия закручивается вокруг Аньес и Лоры – двух сестер, у которых сложные отношения. Однако особое место в романе отводится философским размышлениям о счастье, любви, любви, смерти, бытии, бессмертии.

– в книге автор "перескакивает" из истории на историю, заставляя читателя напрягать мозги. Основная сюжетная линия закручивается вокруг Аньес и Лоры – двух сестер, у которых сложные отношения. Однако особое место в романе отводится философским размышлениям о счастье, любви, любви, смерти, бытии, бессмертии. "Вальс на прощание" – в этом романе жизненные истории героев разворачиваются в ритме вальса. Но пока герои "вальсируют", запутавшись в паутине собственной лжи, к танцу присоединятся и другие безумцы. Эти люди связаны между собой дружеской или сексуальной связью.

– в этом романе жизненные истории героев разворачиваются в ритме вальса. Но пока герои "вальсируют", запутавшись в паутине собственной лжи, к танцу присоединятся и другие безумцы. Эти люди связаны между собой дружеской или сексуальной связью. "Невыносимая легкость бытия" – сначала может показаться, что это роман о любви Томаша и Весы. Однако интересен роман не только раскрытием темы отношений, но и историко-политическим контекстом. События в нем разворачиваются в 1968 году, когда войска СССР оккупировали Чехословакию.

К слову, 13 июня в США умер американский писатель Кормак Маккарти в возрасте 89 лет. Он был известен своими книгами "Старикам здесь не место" и "Дорога", получившим экранизацию. На смерть автора отреагировал и его коллега Стивен Кинг. Что известно о Кормаке Маккартне – читайте в статье.