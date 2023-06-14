Маккарті покинув світ 13 червня, у Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Трагічну звістку підтвердили у видавництві автора Penguin Random House.

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Син письменника Джон Маккарті сказав, що його тато помер з природних причин.



Кормак Маккартні / Фото Britannica

Нагадаємо, що Кормак Маккарті був лауреатом Пулітцерівської премії. Багато років він жив у бідності. А згодом славу письменнику принесли екранізації його робіт. Зокрема, "Коні, коні...", "Старим тут не місце" та "Дорога".

На смерть автора відреагував і його колега Стівен Кінг у твіттері. Він назвав Маккарті "можливо, найбільшим американським письменником його часу". За його словами, той створив чудові твори, він досі оплакує його смерть.

Американський поет і прозаїк Джозеф Фазано теж прокоментував смерть Маккартні. Він написав, що коли помирає великий митець, настає момент, коли світ розуміє, що ніколи більше не матиме нового твору цієї величезної душі. "Це безмірна втрата, але те, що залишила нам ця душа, є подарунком поза часом", – додав він.

Додамо, що, незважаючи на поважний вік, ще в 2022 році Маккарті опублікував два романи: "Пасажирка" і "Стелла Маріс".

Чим був відомий письменник Кормак Маккарті: