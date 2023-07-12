Письменник, який пішов з життя у віці 94 років написав багато важливих та цікавих літературних текстів. Зокрема, однією із найпопулярніших його робіт є роману "Нестерпна легкість буття". В книзі події розгортаються під час "Празької весни" 1968 року. Згодом, у 1988 році режисер Філіп Кауфман навіть екранізував цей роман письменника.

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Мілан Кундера: головне

Письменник народився у Чехословаччині в інтелігентній сім'ї Людвика Кундери, який у свій час був відомим музикознавцем та піаністом. Його дитинство припало на період Другої світової війни та німецької окупації. Письменник навчався у Карловому Університеті та в Академії Кіно у Празі. Його перша робота була опублікована у 1965 році. В романі автор розкрив реальний стан чеської інтелігенції в умовах радянської дійсності. В цьому ж році Мілан Кундера взяв участь у 4 з'їзді спілки письменників Чехословаччини, який почав процеси, що призвели до "Празької весни".



Мілан Кундера / Фото: Історична правда

До того ж Кундера написав низку літературних статей, які бурхливо обговорювалися. Він захищав авангардну поезію з комуністичної точки зору. Через політичні переконання книги Мілана Кундери були вилучені з усіх бібліотек Чехословаччини. Він навіть був виключений з комуністичної партії. Другий роман автора світ побачив у 1973 році. Книга називалася "Життя не тут" й у гротескній формі розповідала про кризу особистості та творчої деградації поета.

У 1975 році письменник разом з дружиною покинули Чехословаччину та переїхали до Франції, де його запросили викладати в університеті. У Парижі письменник читав лекції в Еколь де От Етюд (École des Hautes Études). Відомо, що після еміграції Мілан Кундера навіть був позбавлений громадянства тодішньої Чехословаччини. До того ж з середини 80-их автор утримувався від публічності. Він не давав інтерв'ю ні у Франції, ні в Чехії. Втім, все одно був знаменитим, його твори перекладалися різними мовами та припадали до душі читачам. До сьогодні письменник жив у Франції, де у 2019 році навіть відновив чеське громадянство.

До слова, нещодавно українська письменниця Вікторія Амеліна загинула внаслідок удару по Краматорську. Вона була тяжко поранена. 1 липня стало відомо, що її серце зупинилося у лікарні Дніпра. У Вікторії лишився 12-річний син. Більше інформації про Вікторію Амеліну – читайте у статті.