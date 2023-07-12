Ушедший из жизни в возрасте 94 лет писатель написал много важных и интересных литературных произведений. В частности, одной из популярнейших его работ является романа "Невыносимая легкость бытия". В книге события разворачиваются во время "Пражской весны" 1968 года. Впоследствии, в 1988 году режиссер Филипп Кауфман даже экранизировал этот роман писателя.

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Милан Кундера: главное

Писатель родился в Чехословакии в интеллигентной семье Людвика Кундеры, который одно время был известным музыковедом и пианистом. Его детство пришлось на период Второй мировой войны и германской оккупации. Писатель учился в Карловом Университете и в Академии Кино в Праге. Его первая работа была опубликована в 1965 году. В романе автор раскрыл реальное состояние чешской интеллигенции в условиях советской действительности. В этом же году Милан Кундер принял участие в 4 съезде союза писателей Чехословакии, который начал процессы, приведшие к "Пражской весне".



Милан Кундера / Фото: Историческая правда

К тому же Кундера написал ряд литературных статей, бурно обсуждавшихся. Он защищал авангардную поэзию с коммунистической точки зрения. По политическим убеждениям книги Милана Кундеры были изъяты из всех библиотек Чехословакии. Он даже был исключен из коммунистической партии. Второй роман автора свет увидел в 1973 году. Книга называлась "Жизнь не здесь" и в гротескной форме рассказывала о кризисе личности и творческой деградации поэта.

В 1975 году писатель вместе с женой покинули Чехословакию и переехали во Францию, где его пригласили преподавать в университете. В Париже писатель читал лекции в Эколь де От Этюде (École des Hautes Études). Известно, что после эмиграции Милан Кундер даже был лишен гражданства тогдашней Чехословакии. К тому же с середины 80-х автор воздерживался от публичности. Он не давал интервью ни во Франции, ни в Чехии. Но все равно был знаменит, его произведения переводились на разные языки и приходились по душе читателям. До сегодняшнего дня писатель жил во Франции, где в 2019 году даже восстановил чешское гражданство.

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