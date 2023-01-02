2023 рік для кожного почався по-різному. Акторка Міла Сивацька хоча й ретельно приховує особисте життя від публіки, але приємною новиною все-таки поділилася з підписниками.

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Акторка Міла Сивацька виходить заміж

Коханий акторки у новорічну ніч зробив їй пропозицію. Дівчина показала фото розкішної обручки та повідомила, що сказала найважливіше "так" у своєму житті.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

У новорічну ніч в Києві та багатьох інших регіонах лунала повітряна тривога. В інстаграм-сторіс Міла зізналася, що навіть сирени не змогли затьмарити її щастя: "Повітряна тривога, а я сиджу та реву від щастя".

У коментарях прихильники засипають акторку привітаннями.

"Міло, наші вітання! Тобі дуже личить ця каблучка!"

"Вітаю! Це чудово! Серед болю і відчаю є місце для кохання і це дає надію на наше щасливе та світле майбутнє!"

"Міло, вітаю вас!"

Нагадаємо, вперше Міла розповіла про обранця у 2021 році. Це сталося під час розмови з Катею Осадчою. Однак деталей особистого життя акторка не розсекречує. Лише відомо, що чоловіка звати Сергій, він бізнесмен. Міла випадково познайомилася з ним в аеропорту "Жуляни".

Попри війну у 2022 році чимало пар одружилися. Схоже, що 2023 рік також буде багатим на зіркові весілля. А у наших підсумках дізнавайтеся, хто зі знаменитостей не чекав перемоги й зіграв весілля, як планував.