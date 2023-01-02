2023 год для каждого начался по-разному. Актриса Мила Сивацкая хоть и тщательно скрывает личную жизнь от публики, но приятной новостью все-таки поделилась с подписчиками.

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Актриса Мила Сивацкая выходит замуж

Любимый актрисы в новогоднюю ночь сделал ей предложение. Девушка показала фото роскошного кольца и сообщила, что сказала самое важное "да" в своей жизни.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

В новогоднюю ночь в Киеве и во многих других регионах звучала воздушная тревога. В инстаграм-сторис Мила призналась, что даже сирены не смогли затмить ее счастье: "Воздушная тревога, а я сижу и реву от счастья".

В комментариях поклонники засыпают актрису поздравлениями.

"Мило, наши поздравления! Тебе очень подходит это кольцо!"

"Привет! Это здорово! Среди боли и отчаяния есть место для любви и это дает надежду на наше счастливое и светлое будущее!"

"Мило, поздравляю вас!"

Напомним, впервые Мила рассказала об избраннике в 2021 году. Это произошло во время разговора с Катей Осадчей. Однако деталей личной жизни актриса не рассекречивается. Только известно, что мужчину зовут Сергей, он бизнесмен. Мила случайно познакомилась с ним в аэропорту "Жуляны".

Несмотря на войну в 2022 году многие пары женились. Похоже, что 2023 год также будет богат звездными свадьбами. А в наших итогах узнайте, кто из знаменитостей не ожидал победы и сыграл свадьбу, как планировал.