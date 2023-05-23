Міка Ньютон налякала фото з онкологічного центру: "Це частина мого життя"

Українська співачка Міка Ньютон опублікувала фото з онкологічного центру США, чим налякала підписників. Однак з'ясувалося, що у клініку вона їздить регулярно, але лише на обстеження після раку яєчника.

Після скандалу з плагіатом Лорін на Євробаченні-2023 до Міки Ньютон прикута надмірна увага публіки та преси. Це збіглося з плановим чек-апом артистки в онкологічному центрі. Тож її неочікуване фото в масці полоскотало нерви фанам.

До теми Міка Ньютон висловилася про російський серіал "Кадети", де звучали її пісні: Я собі не належала

Міка Ньютон показалася в онкологічному центрі

Щоразу, коли мені потрібно їхати до онкологічного центру, я не можу повірити, що це частина мого життя. Сьогодні думала про те, що мені залишилося ще 1,5 року їздити сюди на чек-апи, щоб стати випускницею цієї школи життя. Кожного разу, коли я тут, все дуже емоційно, багато думок у голові,

– поділилася Міка Ньютон.

Вона наголосила, що відвідує онкологічний центр для того, щоб переконатися, що все добре, але їй все одно боляче згадувати, як було 5 років тому, і бачити людей на інвалідних візках, які налякані, але борються за життя.

"Ми щасливі жити це життя, і немає значення наскільки воно важке", – підсумувала співачка.

Міка Ньютон в онкологічному центрі у США / Фото з інстаграм-сторіс