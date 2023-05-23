Міка Ньютон налякала фото з онкологічного центру: "Це частина мого життя"
Джерело:Міка Ньютон
Українська співачка Міка Ньютон опублікувала фото з онкологічного центру США, чим налякала підписників. Однак з'ясувалося, що у клініку вона їздить регулярно, але лише на обстеження після раку яєчника.
Після скандалу з плагіатом Лорін на Євробаченні-2023 до Міки Ньютон прикута надмірна увага публіки та преси. Це збіглося з плановим чек-апом артистки в онкологічному центрі. Тож її неочікуване фото в масці полоскотало нерви фанам.
До теми Міка Ньютон висловилася про російський серіал "Кадети", де звучали її пісні: Я собі не належала
Міка Ньютон показалася в онкологічному центрі
Щоразу, коли мені потрібно їхати до онкологічного центру, я не можу повірити, що це частина мого життя. Сьогодні думала про те, що мені залишилося ще 1,5 року їздити сюди на чек-апи, щоб стати випускницею цієї школи життя. Кожного разу, коли я тут, все дуже емоційно, багато думок у голові,
– поділилася Міка Ньютон.
Вона наголосила, що відвідує онкологічний центр для того, щоб переконатися, що все добре, але їй все одно боляче згадувати, як було 5 років тому, і бачити людей на інвалідних візках, які налякані, але борються за життя.
"Ми щасливі жити це життя, і немає значення наскільки воно важке", – підсумувала співачка.
Міка Ньютон в онкологічному центрі у США / Фото з інстаграм-сторіс
- Нагадаємо, про боротьбу з раком яєчників Міка Ньютон розповіла у вересні 2020 року, коли приїхала у Київ з Каліфорнії, щоб показати, що здорова, і з нею все добре. "Операція за операцією: одна, друга, потім ще одна", – коментувала тоді артистка. У неї була третя стадія раку, яка швидко змінилася на першу. У такий результат не могли повірити навіть американські лікарі.
- На жаль, довгий час Міка Ньютон ігнорувала хворобу – у неї було здуття живота "як на 6 місяці вагітності", а вона скидала на те, що поправилася, і ходила на гарячу йогу.
- Так, на лікування раку в США артистка витратила не космічну суму, бо значну частину покрила страховка за 770 доларів на місяць.