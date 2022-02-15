Михайло Заливако та Анна Богдан відсвяткували річницю у місці, де познайомились на "Холостяку"

Герої "Холостяка-11" Михайло Заливако та Анна Богдан днями відсвяткували річницю стосунків. Цей день вони провели у місці, де зустрілись вперше.

Михайло Заливако та Анна Богдан закрутили роман завдяки шоу "Холостяк", де зустрілись вперше. Днями пара відзначала річницю стосунків.

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Як Анна Богдан і Заливако провели річницю

Особливий день для пари почався з запрошення на побачення. Для Анни Богдан це був романтичний сюрприз.

Все було продумано до дрібниць – місце, час, атмосфера, "розважальна програма“, яка ще триває і закінчиться сьогодні романтичною вечерею. Який чоловік біля тебе, ти розумієш за його вчинками, а не за словами,

– поділилась кохана Михайла Заливаки.

Закохані також поділились спільними фото, які зробили під час святкування. Вони провели день у конференц-центрі Chalet Equides – саме там пройшла перша вечірка на проєкті "Холостяк" 11 сезон.



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан

"Прикольне занурення в атмосферу нашого першого знайомства. Те саме місце, пройшло вже понад рік, але все одно там дуже цікаві відчуття", – розповів про побачення Михайло Заливако.



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан

, через рік стосунків Михайло Заливако планував одружитися з Анною Богдан. Однак дівчина вважає, що на все свій час. Тож поки пара насолоджується часом, який проводить разом, їхні фани вже чекають весілля.

Текст публікації Анни Богдан

Сьогодні був неймовірний день, а все сталося вчора… І почалося з запрошення на побачення. Це була велика несподіванка, тому що не було підстав для свята. Дякую тобі за такий романтичний та незабутній сюрприз. Все було продумано до дрібниць – місце, час, атмосфера, "розважальна програма“, яка ще триває і закінчиться сьогодні романтичною вечерею. Який чоловік біля тебе, ти розумієш за його вчинками, а не за словами. Хочу побажати всім кохання та більше романтики, і щоб ваші другі половинки радували вас сюрпризами не лише на День святого Валентина. P.S. А ті, хто без пари, бажаю якнайшвидше зустріти свою людину.