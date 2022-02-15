Михайло Заливако та Анна Богдан відсвяткували річницю у місці, де познайомились на "Холостяку"
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Герої "Холостяка-11" Михайло Заливако та Анна Богдан днями відсвяткували річницю стосунків. Цей день вони провели у місці, де зустрілись вперше.
Михайло Заливако та Анна Богдан закрутили роман завдяки шоу "Холостяк", де зустрілись вперше. Днями пара відзначала річницю стосунків.
Дивіться також Оля Цибульська приголомшила рідкісними фото з чоловіком
Як Анна Богдан і Заливако провели річницю
Особливий день для пари почався з запрошення на побачення. Для Анни Богдан це був романтичний сюрприз.
Все було продумано до дрібниць – місце, час, атмосфера, "розважальна програма“, яка ще триває і закінчиться сьогодні романтичною вечерею. Який чоловік біля тебе, ти розумієш за його вчинками, а не за словами,
– поділилась кохана Михайла Заливаки.
Закохані також поділились спільними фото, які зробили під час святкування. Вони провели день у конференц-центрі Chalet Equides – саме там пройшла перша вечірка на проєкті "Холостяк" 11 сезон.
Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан
"Прикольне занурення в атмосферу нашого першого знайомства. Те саме місце, пройшло вже понад рік, але все одно там дуже цікаві відчуття", – розповів про побачення Михайло Заливако.
Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан
Текст публікації Анни Богдан
Сьогодні був неймовірний день, а все сталося вчора… І почалося з запрошення на побачення. Це була велика несподіванка, тому що не було підстав для свята. Дякую тобі за такий романтичний та незабутній сюрприз. Все було продумано до дрібниць – місце, час, атмосфера, "розважальна програма“, яка ще триває і закінчиться сьогодні романтичною вечерею. Який чоловік біля тебе, ти розумієш за його вчинками, а не за словами. Хочу побажати всім кохання та більше романтики, і щоб ваші другі половинки радували вас сюрпризами не лише на День святого Валентина. P.S. А ті, хто без пари, бажаю якнайшвидше зустріти свою людину.