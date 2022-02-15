Михаил Заливако и Анна Богдан закрутили роман благодаря шоу "Холостяк", где встретились впервые. На днях пара отмечала годовщину отношений.

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Как Анна Богдан и Заливако провели годовщину

Особый день для пары начался с приглашения на свидание. Для Анны Богдан это был романтический сюрприз.

Все было продумано до мелочей – место, время, атмосфера, "развлекательная программа", которая еще длится и закончится сегодня романтическим ужином. Какой человек возле тебя, ты понимаешь по его поступкам, а не по словам,

– поделилась возлюбленная Михаила Заливако.

Влюбленные также поделились совместным фото, сделанными во время празднования. Они провели день в конференц-центре Chalet Equides – там прошла первая вечеринка на проекте "Холостяк" 11 сезон.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

"Прикольное погружение в атмосферу нашего первого знакомства. То же место, прошло уже больше года, но все равно там очень интересные ощущения", – рассказал о свидании Михаил Заливако.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

Отметим, что через год отношений Михаил Заливако планировал жениться на Анне Богдан. Однако девушка считает, что всему свое время. Поэтому пока пара наслаждается совместно проведённым временем, а их фаны уже ждут свадьбу.

Текст публикации Анны Богдан

Сегодня был невероятный день, а все произошло вчера… И началось с приглашения на свидание. Это была большая неожиданность, потому что не было оснований для праздника. Спасибо тебе за такой романтический и незабываемый сюрприз. Все было продумано до мелочей – место, время, атмосфера, "развлекательная программа", которая еще длится и закончится сегодня романтическим ужином. Какой мужчина возле тебя, ты понимаешь по его поступкам, а не по словам. И чтобы ваши вторые половинки радовали вас сюрпризами не только на День святого Валентина. PS А тем, кто без пары, желаю поскорее встретить своего человека.