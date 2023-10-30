І переможцем шоу став Михайло Панчишин, який входив до команди Артема Пивоварова. Глядачі по-різному відреагували на перемогу військовослужбовця. Деякі висловили йому слова вдячності та виокремили його талант, тоді як інші вважають перемогу Михайла несправедливою.
До теми Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин
Суперфінал "Голосу країни-13"
Всього за титул "Голосу країни" боролися 8 учасників. Втім, фаворитами глядачів стали двоє військових – Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова. У суперфіналі вони продемонстрували свій талант, виконавши пісні, які захопили тренерів і публіку під час "сліпих прослуховувань".
Так, Михайло заспівав авторський трек "Невідомий герой", а Юрій вразив виконанням композиції "Києве мій". Зрештою, за результатами глядацьких голосувань переможцем став Михайло Панчишин.
Суперфінал "Голосу країни-13": дивіться відео
Реакція мережі
Чимало людей підтримало Михайла та щиро за нього пораділи.
- "Пишаюсь воїном, голосом співучої України!";
- "Гарно сказав, перемогли ЗСУ та два талановиті воїни. Хлопці, дякуємо";
- "Переможець військовий і це правильно! Інші хай готуються до іншого сезону. Слава ЗСУ";
- "Вітаю Михайла та Артема з перемогою! Чоловіча енергія зашкалювала навіть через екран телефону";
- "Гідний переможець нашої країни. Перемогли ЗСУ! Слава нашим героям".
Однак інші глядачі висловили своє невдоволення перемогою Михайла, зазначивши, що вона несправедлива.
- "Максимально несправедливо, що він став переможцем. Співає він жахливо! Воював і кричить про це на кожному кроці, це просто жесть. Окрім понтів в ньому немає нічого. Не заслуговує бути в фіналі, а тим більше на перемогу... Більше не дивитимусь це ШОУ";
- "Сезон несправедливості! Вокалісти зрозуміють";
- "Христина та Владислав — унікальні, самобутні голоси та мої переможці";
- "Для мене переможницею є Христина";
- "Я не хейтер, однак точно можу сказати, що були учасники набагато сильніше. Так чи інакше — вітаю!"
- "Це був сезон розчарування. Ганьба! Христина — переможець".
Водночас перемогу Михайла прокоментував продюсер шоу Володимир Завадюк. Він наголосив: ""Голос країни" завжди про час, в якому живемо. Перемогли ЗСУ. Гордість. І вдячність всім учасникам та тренерам. І нашим глядачам, що з нами через роки".
Михайло Панчишин: що відомо
- Михайло родом зі Львівщини. Раніше, у 2017 році, він брав участь у популярному шоу "Х-Фактор". Його наставником тоді став Дмитро Шуров. Під керівництвом артиста Панчишин продемонстрував свій талант та успішно пройшов всі випробування. Він став фаворитом глядачів і закріпив перше місце, отримавши винагороду в 1 мільйон гривень. Крім того, Михайло здобув можливість записати пісню та кліп.
- Від сольної кар'єри артист відмовився на користь свого гурту Ptashkin.
- З початком повномасштабного вторгнення виконавець вступи до ЗСУ. Разом з побратимами він брав участь у боях за Київщину. Зокрема, Ірпінь та Бучу. Згодом Михайло був під Бахмутом, де отримав важке поранення і три місяці був в лікарні. Після цього його звільнили від участі в бойових діях.