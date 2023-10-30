І переможцем шоу став Михайло Панчишин, який входив до команди Артема Пивоварова. Глядачі по-різному відреагували на перемогу військовослужбовця. Деякі висловили йому слова вдячності та виокремили його талант, тоді як інші вважають перемогу Михайла несправедливою.

До теми Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин

Суперфінал "Голосу країни-13"

Всього за титул "Голосу країни" боролися 8 учасників. Втім, фаворитами глядачів стали двоє військових – Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова. У суперфіналі вони продемонстрували свій талант, виконавши пісні, які захопили тренерів і публіку під час "сліпих прослуховувань".

Так, Михайло заспівав авторський трек "Невідомий герой", а Юрій вразив виконанням композиції "Києве мій". Зрештою, за результатами глядацьких голосувань переможцем став Михайло Панчишин.

Суперфінал "Голосу країни-13": дивіться відео

Реакція мережі

Чимало людей підтримало Михайла та щиро за нього пораділи.

  • "Пишаюсь воїном, голосом співучої України!";
  • "Гарно сказав, перемогли ЗСУ та два талановиті воїни. Хлопці, дякуємо";
  • "Переможець військовий і це правильно! Інші хай готуються до іншого сезону. Слава ЗСУ";
  • "Вітаю Михайла та Артема з перемогою! Чоловіча енергія зашкалювала навіть через екран телефону";
  • "Гідний переможець нашої країни. Перемогли ЗСУ! Слава нашим героям".

Однак інші глядачі висловили своє невдоволення перемогою Михайла, зазначивши, що вона несправедлива.

  • "Максимально несправедливо, що він став переможцем. Співає він жахливо! Воював і кричить про це на кожному кроці, це просто жесть. Окрім понтів в ньому немає нічого. Не заслуговує бути в фіналі, а тим більше на перемогу... Більше не дивитимусь це ШОУ";
  • "Сезон несправедливості! Вокалісти зрозуміють";
  • "Христина та Владислав — унікальні, самобутні голоси та мої переможці";
  • "Для мене переможницею є Христина";
  • "Я не хейтер, однак точно можу сказати, що були учасники набагато сильніше. Так чи інакше — вітаю!"
  • "Це був сезон розчарування. Ганьба! Христина — переможець".

Водночас перемогу Михайла прокоментував продюсер шоу Володимир Завадюк. Він наголосив: ""Голос країни" завжди про час, в якому живемо. Перемогли ЗСУ. Гордість. І вдячність всім учасникам та тренерам. І нашим глядачам, що з нами через роки".

Михайло Панчишин: що відомо

  • Михайло родом зі Львівщини. Раніше, у 2017 році, він брав участь у популярному шоу "Х-Фактор". Його наставником тоді став Дмитро Шуров. Під керівництвом артиста Панчишин продемонстрував свій талант та успішно пройшов всі випробування. Він став фаворитом глядачів і закріпив перше місце, отримавши винагороду в 1 мільйон гривень. Крім того, Михайло здобув можливість записати пісню та кліп.
  • Від сольної кар'єри артист відмовився на користь свого гурту Ptashkin.
  • З початком повномасштабного вторгнення виконавець вступи до ЗСУ. Разом з побратимами він брав участь у боях за Київщину. Зокрема, Ірпінь та Бучу. Згодом Михайло був під Бахмутом, де отримав важке поранення і три місяці був в лікарні. Після цього його звільнили від участі в бойових діях.