Ми все змішали, – Оксана Муха пояснила, чим відрізняється щедрівка від колядки
Джерело:24 канал
Українська співачка Оксана Муха радо зустріла журналістів 24 каналу в себе вдома. У час свят виконавиця розповіла, що колядка відрізняється від щедрівки, а український народ часто змішує їх.
Оксана Муха для багатьох шанувальників є прикладом берегині українських традицій. На Різдво зірка колядує, а на Щедрий вечір – щедрує. У чому відмінність між цими піснями – дізнавайтеся далі.
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Оксана Муха про відмінність між колядкою і щедрівкою
Артистка мріє створити окремий альбом щедрівок, однак наразі ще не назбирала достатню кількість матеріалу для цього. На Різдво в Україні лунають колядки, які прославляють народження Ісуса Христа, а на Щедрий вечір – щедрівки. Однак українці змішали це і часом не відчувають відмінності.
Колядки – це ті пісні, де присутні люди, які брали участь у часі Різдва: Ісус, Діва Марія, Йосип, пастушки, воїни та інші. А щедрівки – це побажання радості, щастя, здоров'я. Це наша дохристиянська спадщина,
– пояснила співачка.
Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться відео онлайн
Спеціально для різдвяного проєкту 24 каналу "Свята ніч з зірками" Оксана Муха поділилася рецептом куті. Переглянути його можна за посиланням.