Оксана Муха для багатьох шанувальників є прикладом берегині українських традицій. На Різдво зірка колядує, а на Щедрий вечір – щедрує. У чому відмінність між цими піснями – дізнавайтеся далі.

Артистка мріє створити окремий альбом щедрівок, однак наразі ще не назбирала достатню кількість матеріалу для цього. На Різдво в Україні лунають колядки, які прославляють народження Ісуса Христа, а на Щедрий вечір – щедрівки. Однак українці змішали це і часом не відчувають відмінності.

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться відео онлайн