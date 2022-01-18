Оксана Муха для багатьох шанувальників є прикладом берегині українських традицій. На Різдво зірка колядує, а на Щедрий вечір – щедрує. У чому відмінність між цими піснями – дізнавайтеся далі.

Повна розмова тут Про нове кохання, стосунки з сином та музичного ворога: відверте інтерв'ю з Оксаною Мухою

Оксана Муха про відмінність між колядкою і щедрівкою

Артистка мріє створити окремий альбом щедрівок, однак наразі ще не назбирала достатню кількість матеріалу для цього. На Різдво в Україні лунають колядки, які прославляють народження Ісуса Христа, а на Щедрий вечір – щедрівки. Однак українці змішали це і часом не відчувають відмінності.

Колядки – це ті пісні, де присутні люди, які брали участь у часі Різдва: Ісус, Діва Марія, Йосип, пастушки, воїни та інші. А щедрівки – це побажання радості, щастя, здоров'я. Це наша дохристиянська спадщина,

– пояснила співачка.

Розмова з Оксаною Мухою записана в межах проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Спеціально для різдвяного проєкту 24 каналу "Свята ніч з зірками" Оксана Муха поділилася рецептом куті. Переглянути його можна за посиланням.