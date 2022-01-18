Оксана Муха для многих поклонников является примером хранительницы украинских традиций. На Рождество звезда колядует, а на Щедрый вечер – щедрует. В чем разница между этими песнями – узнайте дальше.

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Оксана Муха об отличии между колядкой и щедровкой

Артистка мечтает создать отдельный альбом щедровок, однако пока еще не насобирала достаточное количество материала для этого. На Рождество в Украине раздаются колядки, прославляющие рождение Иисуса Христа, а на Щедрый вечер – щедровки. Однако украинцы смешали это и порой не чувствуют отличия.

Колядки – это песни, где присутствуют люди, которые участвовали во время Рождества: Иисус, Дева Мария, Иосиф, пастушки, воины и другие. А щедровка – это пожелание радости, счастья, здоровья. Это наше дохристианское наследие,

– объяснила певица.

Разговор с Оксаной Мухой записан в рамках проекта " Интервью24".

Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Специально для рождественского проекта 24 канала " Святая ночь со звездами" Оксана Муха поделилась рецептом кутьи. Просмотреть его можно по ссылке.