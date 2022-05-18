Ми не в Московії, – MELOVIN та Анастасія Приходько дорікнули Федишин за гомофобні заяви

Не встигла Ірина Федишин оговтатися від скандалу з балами на Євробаченні, як тут же вляпалася в новий. ЛГБТ-спільноту вона назвала "великим гріхом", чим розлютила мережу та шоу-біз. Слідом за Монро на гомофобні заяви співачки відреагували Анастасія Приходько та бісексуал MELOVIN.

Аби реабілітуватися за провальне суддівство на Євробаченні-2022 від України Ірина Федишин дала інтерв'ю блогерці Аліні Доротюк, але вийшло тільки гірше. Журналістка поставила співачці гостре запитання про ЛГБТ-спільноту, а вона видала про "важкий гріх". Тут уже не стрималися не лише інтернет-користувачі, а й артисти.

Як відзначилася Ірина Федишин "Це великий гріх, вони себе руйнують": Федишин оскандалилась черговою заявою про ЛГБТ-спільноти

Реакція MELOVIN

Трохи гомофобії та "руйнування". Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Ірино Федишин,

– дорікнув співак в інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграму MELOVIN

Тут варто додати, що MELOVIN – єдиний артист українського шоу-бізу, який здійснив камінг-аут. Сталося це в липні минулого року на музичному фестивалі Atlas Weekend. Наприкінці виступу співак несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця. Так він на всю країну заявив, що бісексуал, а отже, представник ЛГБТ-спільноти, яку Федишин вважає "руйнуванням".

Реакція Анастасії Приходько

Співачка нагадала Ірині Федишин, що 0 балів для Польщі на Євробаченні-2022 вона виправдовувала аполітичністю конкурсу, оцінюючи нібито лише мистецтво, але не змогла проігнорувати гендерну ідентичність учасників.

"А ось у чому "ізюм". Через геїв все! І на конкурсі вона бачила їх багато. Ну, ніколи я не бачила, щоб людина себе власноруч так швидко закопувала. Це що натяк на поляків? А якщо й так, ти тоді кажеш "то не політичний конкурс, треба голосувати за мистецтво", а тепер "за геїв не голосую", – висловилася Приходько у фейсбуці.

Що саме видала Федишин про ЛГБТ-спільноту

що першою на гомофобні заяви Федишин відреагувала травесті-діва Монро . Вона відверто здивувалася, що та робила в журі "самого егегейського конкурсу в Європі": "Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин – гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, які себе руйнують".

"Я абстрагувалась від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене – це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом. Я – духовна людина, я чітко знаю, що це є важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, – вам подобається себе руйнувати – руйнуйте. А на Євробаченні ми бачимо таких учасників, багато. Це було для мене важко, але я теж це абстрагувала. Я як зазомбована подивилася цей договір, одягла рожеві окуляри: "Все, класно! Євробачення – свято пісні, відпочиваємо, голосуємо". І тепер це все наскільки перевернулося", – заявляла артистка.